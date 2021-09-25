В додатку “Дія” з’явилася неочікувана опція, яка значно полегшить українцям життя
Практично у кожного українця, який веде активне соціальне життя, є додаток “Дія”. Для багатьох це зручна програма, завдяки якій можна не боятися забути вдома водійське посвідчення, чи ряд інших документів. За допомогою “Дії” можна здійснювати багато операцій не виходячи з дому. Відтепер в програмі з’явилася ще одна опція, яка буде дуже корисною для всіх, кому знадобляться послуги сервісних центрів МВС.
Тепер можна ділитися електронними копіями документів
Набридло робити численні копії документів і в результаті все одно про щось забути? Відтепер поділитися електронною копією паспорта чи ідентифікаційного коду можна прямо з додатку. Подібна ініціатива була реалізована Головним центром МВС України спільно з Міністерством цифрової трансформації. Нова опція називається шерінг документів. Завдяки їй, відвідувачі сервісних центрів МВС можуть на запит адміністратора надати йому електронну копію документа, а працівник центру за кілька секунд зможе перевірити його достовірність.
Як все працює?
Для того, щоб надати копію потрібного документу треба провести кілька коротких маніпуляцій:
- Увійти в додаток “Дія”.
- Відкрити паспорт, або інший документ.
- Натиснути на документ і вибрати штрих-код.
- Поділитися штрих-кодом, або ж продиктувати 13-значне число.
- Натиснути на підтвердження запиту.
Після цих маніпуляцій, адміністратор сервісного центру зможе отримати від вас копії документів, а також електронний підпис та ідентифікувати вашу особу.
Варто зауважити, що документи будуть передані, лише після того, як адміністратор подасть відповідний запит, а клієнт його підтвердить. Передана інформація матиме тимчасову мітку.
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