В приложении “Дия” появилась неожиданная опция, которая значительно облегчит украинцам жизнь
Практически у каждого украинца, ведущего активную социальную жизнь, есть приложение “Дия”. Для многих это удобная программа, благодаря которой они не боятся забыть дома водительское удостоверение, или ряд других документов. С помощью “Дии” можно осуществлять многие операции не выходя из дома. Теперь в программе появилась еще одна опция, которая будет очень полезной для всех, кому понадобятся услуги сервисных центров МВД.
Теперь можно делиться электронными копиями документов
Надоело делать многочисленные копии документов и в итоге все равно о чем-то забыть? Отныне поделиться электронной копией паспорта или идентификационного кода можно прямо из приложения. Подобная инициатива была реализована Главным центром МВД Украины совместно с Министерством цифровой трансформации.
Новая опция называется шеринг документов. Благодаря ей, посетители сервисных центров МВД могут на запрос администратора предоставить ему электронную копию документа, а работник центра за несколько секунд сможет проверить его достоверность.
Как все работает?
Для того, чтобы предоставить копию нужного документа надо провести несколько коротких манипуляций:
- Войти в приложение “Дия”.
- Открыть паспорт или другой документ.
- Нажать документ и выбрать штрих-код.
- Поделиться штрих-кодом, или же продиктовать 13-значное число.
- Нажать подтверждения запроса.
После этих манипуляций, администратор сервисного центра сможет получить от вас копии документов, а также электронную подпись.
Стоит заметить, что документы будут переданы, только после того, как администратор подаст соответствующий запрос, а клиент его подтвердит. Передаваемая информация будет иметь временную метку.
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