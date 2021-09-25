В приложении “Дия” появилась неожиданная опция, которая значительно облегчит украинцам жизнь

Практически у каждого украинца, ведущего активную социальную жизнь, есть приложение “Дия”. Для многих это удобная программа, благодаря которой они не боятся забыть дома водительское удостоверение, или ряд других документов. С помощью “Дии” можно осуществлять многие операции не выходя из дома. Теперь в программе появилась еще одна опция, которая будет очень полезной для всех, кому понадобятся услуги сервисных центров МВД.





Теперь можно делиться электронными копиями документов

Надоело делать многочисленные копии документов и в итоге все равно о чем-то забыть? Отныне поделиться электронной копией паспорта или идентификационного кода можно прямо из приложения. Подобная инициатива была реализована Главным центром МВД Украины совместно с Министерством цифровой трансформации.

Новая опция называется шеринг документов. Благодаря ей, посетители сервисных центров МВД могут на запрос администратора предоставить ему электронную копию документа, а работник центра за несколько секунд сможет проверить его достоверность.



Как все работает?

Для того, чтобы предоставить копию нужного документа надо провести несколько коротких манипуляций:

Войти в приложение “Дия”.

Открыть паспорт или другой документ.

Нажать документ и выбрать штрих-код.

Поделиться штрих-кодом, или же продиктовать 13-значное число.

Нажать подтверждения запроса.

После этих манипуляций, администратор сервисного центра сможет получить от вас копии документов, а также электронную подпись.

Стоит заметить, что документы будут переданы, только после того, как администратор подаст соответствующий запрос, а клиент его подтвердит. Передаваемая информация будет иметь временную метку.