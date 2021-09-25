Клієнти «Нової пошти» отримують листи про виграш в лотерею: це підступи шахраїв

Як повідомляє «Нова пошта», її клієнти знову почали отримувати електронні листи про те, що вони нібито виграли велику суму грошей в лотерею, яка проводиться поштовим оператором. Написані від імені відомої та поважної організації, вони виглядають правдоподібно, і багато українців «ведуться». Чи відповідає дійсності ця інформація?





Нова знахідка шахраїв

Як повідомляє поштовий оператор на своєму офіційному сайті, на даний момент «Нова пошта» не проводить ніяких розіграшів з фінансовою винагородою. Всі подібні електронні листи відправляються шахраями. Їхні цілі далекі від благородних.

Як правило, в листі може бути посилання, за яким потрібно перейти, щоб забрати виграш. Воно буде вести або на фішингові сайти, які імітують офіційний сайт «Нової Пошти», де ви введете свої паспортні дані, після чого їх вкрадуть, або ж на завантаження вірусу. Вірус, в свою чергу, також викраде ваші дані або заблокує комп’ютер, вивівши повідомлення з вимогою викупу (так званий вінлок).

«Нова пошта» попереджає, що такі листи навіть не потрібно відкривати, тому що вони можуть містити додатки, інсталювання яких почнеться автоматично. Додатки, як ви самі розумієте, будуть містити вірус або троянську програму. Просто відправляйте їх до папки «Спам» або видаляйте, не читаючи. Також важливо стежити за тим, щоб у вас завжди була хороша антивірусна програма з актуальними вірусними базами.

Також «Нова пошта» ніколи не використовує електронну пошту для повідомлень про виграші, хоча б тому, що це не оптимально і багато людей навіть її не читають, що позбавляє сенсу саме поняття інформування про виграш. Всі розіграші проводяться у Фейсбуці або Інстаграмі, і там публікуються списки тих, хто щось виграв. Будьте пильними і не дозволяйте шахраям обдурити вас.