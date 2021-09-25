В октябре пенсии резко увеличатся: кому и сколько доплатят?

Сразу несколько повышений пенсии планируется на следующий год. Надбавки будут получать миллионы пенсионеров, и их размер будет стандартным, то есть не будет варьироваться от возраста пенсионера, его рабочего стажа и зарплаты, которую он получил в течение трудоспособного периода.





Согласно с новой реформой, и рядом нововведений, которые запланировало правительство, уже через несколько лет, размер пенсии в Украине повысится минимум вдвое. Сейчас придется довольствоваться постепенными надбавками в несколько сотен гривен. Первая такая надбавка будет уже после 1-го октября.

Сейчас надбавку получат пенсионеры в возрасте 75-80 лет

С 1-го октября, все пенсионеры, в возрастном диапазоне 75-80 лет получат прибавку к основной пенсии в размере 400 гривен. Это не разовая выплата, данная надбавка будет приходить ежемесячно в обязательном порядке.

Подобную информацию подтвердила министр социальной политики Марина Лазебная, которая заявила, что средства на данный шаг в бюджете есть. Это повышение должно было состояться еще в июне, однако тогда правительство столкнулось с финансовыми трудностями, перенеся выплаты на октябрь. Сейчас они точно будут.

Следующими будут другие категории пенсионеров

Следующая возрастная категория, которая получит надбавку – это 70-75 лет. Прогнозируется данный шаг уже к началу 2022 года. Размер доплат составит 300 гривен и будет выплачиваться ежемесячно. Ну а старшая группа пенсионеров, в возрасте 80+, уже получила свои дополнительные средства. Эта возрастная категория пенсионеров получает 500 гривен надбавки уже почти год. Не исключение, что в следующем году им снова повысят пенсию.

К сожалению все эти планы не имеют четких дат. Точно известно лишь об октябрьской надбавке, ведь ее анонсируют уже довольно долго. А вот, когда ждать выплат всем остальным категориям – никто точно сказать не может.