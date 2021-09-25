«Ощадбанк» попередив про закриття рахунків своїх клієнтів

Нещодавно «Ощадбанк», один з головних банків нашої країни, опублікував на своєму сайті повідомлення про те, що рахунки деяких клієнтів можуть бути закриті. Хто ці клієнти, і чи справді втратять вони свої гроші? Давайте це з’ясуємо.





Які вклади будуть закриті

Як повідомляє «Ощадбанк», терміном до кінця вересня поточного року всі користувачі його послуг повинні відвідати відділення банку для того, щоб провести верифікацію і актуалізувати свої ідентифікаційні дані. Окреме попередження стосується тих, хто не проводив операції за своїми депозитними рахунками протягом більш ніж трьох років. Необхідно вирішити питання з цими рахунками і грошима на них.

З собою для ідентифікації необхідно мати паспорт, а також документ про присвоєння ідентифікаційного номера. У разі, якщо до кінця вересня ви не встигнете виконати дані дії, то «Ощадбанк» почне враховувати залишки коштів на ваших рахунках як нерухомі вклади.

Також відсутність верифікації буде означати, що клієнт фактично дав згоду на розірвання банківського договору відповідно до чинного законодавства нашої країни і на закриття свого рахунку.

Протягом всього часу, поки гроші будуть, як і раніше, перебувати в банку, з суми вкладу буде вилучатися комісія за ведення нерухомих вкладів. Це стосується всіх, хто знехтує необхідністю підтвердження особи.

Також, як ми писали раніше, «Ощадбанк» запустив нову послугу, починаючи з першого вересня. Суть її проста: пільговий період по кредитним карткам «Моя кредитка» і «MORE» був продовжений до 92 днів за умови, що ви робите ними онлайн-платежі або ж розраховуєтесь в торгово-сервісній мережі.

Використовувати даний збільшений грейс-період можна по одній з п’яти категорій товарів і послуг, для чого необхідно вибрати відповідні налаштування в додатку «Ощад 24 / 7».