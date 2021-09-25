Жовтень поб’є всі температурні рекорди: до чого готуватися українцям?

Залишився лише тиждень до завершення першого місяця осені. Вересень видався дуже контрастним. Майже літня спека на початку місяця, поступово перейшла у холодну і сиру погоду. Останні кілька днів й зовсім видалися рекордно холодними, адже в деяких регіонах країни стовпчики термометрів опустилися до 10 градусів вище нуля.





Ускладнює ситуацію сильний вітер, а в деяких областях, зокрема на Тернопільщині, місцеві навіть встигли відчути доволі потужний землетрус. Чого ж чекати українцям від наступного місяця?

Жовтень теж видасться контрастним

Тим хто чекає на “золоту осінь” та бабине літо не варто сильно на них надіятися. Звісно, кілька теплих днів ще очікується, але вони будуть надто короткочасними. Зокрема, кілька днів сонячної погоди протримається в середині жовтня й один день наприкінці місяця. Всі інші дні будуть вражати пронизливим холодом.

Народний синоптик Леонід Горбань стверджує, що жовтень буде в рази холоднішим, аніж листопад і грудень. Майже всі дні будуть похмурими, половина з них дощовими, а в третій декаді й зовсім слід готуватися до першого снігу.

Найближчим часом погода трішки покращиться

Вже з наступного тижня синоптики прогнозують незначне потепління. Погода покращиться, опади припиняться і буде сонячно. Однак особливого тепла чекати не варто, адже температура повітря не сильно підвищиться, а сильні пориви вітру й зовсім зроблять перебування на вулиці некомфортним. Також кліматологи зауважують, що клімат в Україні дещо змінився.

Якщо раніше перехід з осені на зиму був плавним, то зараз все навпаки. Перший сніг випаде швидко, як і перші заморозки, які поступово перейдуть у зимові морози. І трапиться це все ще задовго до першого місяця зими.