Клиенты «Новой почты» получают письма о выигрыше в лотерею: это уловка мошенников

Как сообщает «Новая почта», ее клиенты снова начали получать электронные письма о том, что они якобы выиграли крупную сумму денег в лотерею, проводимую почтовым оператором. Будучи написанными от лица уважаемой организации, они выглядят правдоподобно, и многие украинцы «ведутся». Соответствует ли действительности эта информация?





Новая уловка от мошенников

Как сообщает почтовый оператор на своем официальном сайте, на данный момент «Новая почта» не проводит никаких розыгрышей с финансовым вознаграждением. Все подобные электронные письма отправляются мошенниками. Их цели далеки от благородных.

Как правило, в письме может быть ссылка, по которой нужно перейти, чтобы забрать выигрыш. Она будет вести либо на фишинговый сайт, имитирующий официальный сайт «Новой Почты», где вы введете свои паспортные данные, после чего их украдут, либо же на скачивание вируса. Вирус, в свою очередь, также похитит ваши данные или заблокирует компьютер, выведя сообщение с требованием выкупа (так называемый винлок).

«Новая почта» предупреждает, что такие письма даже не нужно открывать, потому что они могут содержать приложения, скачивание которых начнется автоматически. Приложения, как вы сами понимаете, будут содержать вирус или троянскую программу. Просто отправляйте их в папку «Спам» или просто удаляйте, не читая. Также важно следить за тем, чтобы у вас всегда была хорошая антивирусная программа с актуальными вирусными базами.

Также «Новая почта» никогда не использует электронную почту для сообщений о выигрыше, хотя бы потому, что это неоптимально и многие даже ее не читают, что лишает смысла само понятие информирования о выигрыше. Все розыгрыши проводятся в Фейсбуке или Инстаграме, и там же публикуются списки выигравших. Будьте бдительными и не позволяйте мошенникам обмануть вас.