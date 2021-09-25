Октябрь побьет все температурные рекорды: к чему готовиться украинцам?

Осталась только неделя до окончания первого месяца осени. Сентябрь выдался очень контрастным. Почти летняя жара в начале месяца, постепенно перешла в холодную и сырую погоду. Последние несколько дний и вовсе оказались рекордно холодными, ведь в некоторых регионах страны столбики термометров опустились до 10 градусов выше нуля.





Осложняет ситуацию сильный ветер, а в некоторых областях, в частности в Тернопольской, местные даже успели почувствовать довольно мощное землетрясение. Чего же ждать украинцам от следующего месяца?

Октябрь тоже будет контрастным

Тем, кто ждет “золотую осень” и бабье лето не стоит сильно на них надеяться. Конечно, несколько теплых дней еще ожидается, но они будут слишком кратковременными. В частности, несколько дней солнечной погоды продержится в середине октября и один день в конце месяца. Все остальные дни будут поражать пронзительным холодом.

Народный синоптик Леонид Горбань утверждает, что октябрь будет в разы холоднее, чем ноябрь и декабрь. Почти все дни будут мрачными, половина из них дождевыми, а в третьей декаде и вовсе следует готовиться к первому снегу.

В ближайшее время погода немного улучшится

Уже со следующей недели синоптики прогнозируют незначительное потепление. Погода улучшится, осадки прекратятся и будет солнечно. Однако особого тепла ждать не стоит, ведь температура воздуха не сильно повысится, а сильные порывы ветра и совсем сделают пребывание на улице некомфортным. Также климатологи отмечают, что климат в Украине несколько изменился.

Если раньше переход с осени на зиму был плавным, то сейчас все наоборот. Первый снег выпадет быстро, как и первые заморозки, которые постепенно перейдут в зимние морозы. И случится это все еще задолго до первого месяца зимы.