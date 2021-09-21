Ранняя зима: украинцев напугали прогнозом погоды

Природа, кажется, сходит с ума. После невероятно жаркого лета в этом году многие, несомненно, надеялись, что хотя бы зима будет теплой — все-таки глобальное потепление. Однако на самом деле все оказалось совсем не так радужно. Ведь после аномально жаркого лета украинцев ждет не менее аномально холодная осень. Почему природа все-таки решила устроить нам «контрастный душ»?





Прогноз погоды на осень: когда ждать первых заморозков

Как сообщает РБК-Украина, по словам известного «народного синоптика» Леонида Горбаня, ближе к концу сентября погода в нашей стране существенно испортится. Сильные дожди, от которых в последние дни страдает вся Восточная Европа, лишь начало: дальше погода лучше не станет.

В октябре нас снова ждут сильные ливни. По всей Украине пронесутся грозы. В первой декаде второго месяца осени нас все еще будет ждать сравнительно теплая погода, однако потом резко похолодает. Третья декада также принесет нам холод и дождь, то есть ситуация никоим образом не улучшится.

Согласна с Горбанем и климатолог Вазира Мартазинова. Более того, ее прогноз еще более пессимистичен. Возможно, что уже во второй декаде октября на значительных территориях нашей страны выпадет первый снег!

Как сообщает Мартазинова, температура в первой декаде месяца будет держаться в районе пятнадцати градусов, однако потом в нашу страну ворвется резкое похолодание: ночью температура будет не больше трех градусов, а днем — пяти-семи.

Причины такого резкого похолодания объяснить достаточно сложно, поскольку в мире, наоборот, отмечается тенденция к глобальному потеплению. Тем не менее, достаточно холодная зима, если она последует за такой же холодной осенью, может быть, наоборот, полезной для нашей страны. В частности, могут наконец-то исчезнуть медузы, расплодившиеся в Азовском море.