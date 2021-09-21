Мобільний оператор «Київстар» запустив найкращий тарифний план 2021 року

Оператор мобільного зв’язку «Київстар» ніколи не припиняє покращувати свої тарифні плани і запускати нові. Наприклад, недавно він запустив найкращий тарифний план поточного року, в якому є все, необхідне простому українцю. Які ж умови цього тарифного плану?





Що можна отримати в рамках нового тарифу

Даний тарифний план відноситься до контрактних. Це вже саме по собі означає, що він вигідніший за звичайні тарифи передоплати. Зокрема, він дозволяє тримати на особистому рахунку відразу кілька номерів і платити відразу, наприклад, за всю родину. Пакет послуг в даному тарифному плані виглядає наступним чином:

Повністю безлімітний мобільний інтернет на максимальній швидкості з доступних – 3G або 4G.

Повністю безлімітні дзвінки всередині мобільної мережі Київстар.

Пакет для дзвінків на номери інших мобільних операторів в нашій країні, на стаціонарні номери і на закордонні мобільні номери Італії, Польщі, Росії, Німеччини та Чехії – сто вісімдесят хвилин.

Пакет на сто вісімдесят СМС-повідомлень на всі мобільні мережі України.

Абонентська плата в цьому тарифному плані становить всього двісті двадцять п’ять гривень в місяць, при цьому, як завжди в контрактних тарифах, ви можете оплатити послуги за фактом їх використання.

Тарифний план, про який йде мова, носить назву «Smart +». Щоб підключити його, відвідайте магазин «Київстар», взявши з собою паспорт та ідентифікаційний код. Ці документи необхідні для того, щоб підписати договір. Після цього ваш тарифний план, якщо ви вже користуєтеся послугами найбільшого мобільного оператора нашої країни, зміниться на «Smart +».

Як ми писали раніше, «Київстар» запустив можливість дзвонити за рахунок абонента, що викликається. Для цього не потрібно підключати ніяких додаткових послуг. Все, що від вас вимагається – просто набрати номер абонента, додавши до нього простий код 816 перед кодом України. Наприклад, для умовного номера +380681234567 запит буде виглядати так: 8163801234567.

Ви можете зробити так, щоб ваші діти або літні родичі, які потребують стороннього догляду, завжди дзвонили вам за ваш рахунок. Для цього просто збережіть у них в телефонній книзі ваш номер в такому форматі.