Массовое закрытие отделений и увольнение тысяч работников: в ПриватБанке паника

На днях Печерский суд столицы открыл производство о запрете массового увольнения сотрудников ПриватБанка. Рассмотреть данную проблему суд призвал профсоюз банка, которій решил встать на защиту трудового коллектива. Сокращение штата работников правление банка мотивирует утвержденной стратегией развития, которая в свою очередь имеет целью уменьшить количество физических отделений и расходы на зарплату персонала.





О начатом судебном производстве касательно запрета увольнения 6 тысяч сотрудников ПриватБанка с гордостью сообщила профсоюзная организация государственного банка. Там убеждены, что сокращение такого большого количества граждан прежде всего нарушает их конституционные права. В профсоюзе также отметили, что более 95% филиалов ПриватБанка являются прибыльными, поэтому закрытие даже небольшой их части не принесет никакой экономической выгоды государственному банку.

Сейчас в решении суда отмечается, что обращение поступило от Первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка. В их иске содержится просьба признать незаконным решение Кабмина об утверждении стратегии развития государственного банка и отменить его.

Важно отметить, что обращение в суд стало последней каплей терпения работников банка. Ведь профсоюз еще в августе обращался к правлению Привата, пытаясь убедить руководство не увольнять тысячи работников по крайней мере до 2024 года, как это было указано в предыдущей стратегии развития. Вместо этого они предложили сократить другие расходы финансового учреждения, в том числе средства на охрану, транспорт или премии руководству.

Однако руководители банка не пошли навстречу трудовому коллективу. При этом достоверно известно, что заработная плата членов правления в течение последнего года выросла чуть ли не вдвое, не говоря уж о различных бонусах и надбавках, в которых руководители банка также себе не отказывают.

В такой ситуации работникам финансового учреждения приходится лишь ждать решения суда, надеясь на добропорядочность и честность отечественных служителей Фемиды.