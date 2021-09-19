Банкомат выдал украинцу редкую купюру, которую он продал за большую сумму денег: чем ценной была банкнота?

Всем известно о существовании рынка нумизматов, где собираются сторонники и коллекционеры редких монет. Иногда ту или иную монету даже номиналом в 5 или 10 копеек, можно продать за несколько тысяч гривен.





Конечно, ценность имеют только некоторые монеты: выпущены в ограниченном количестве, с интересными дефектами, или же какой-то собственной историей. Но кроме монет нумизматы охотятся и за бумажными купюрами. При этом не обязательно банкнота должна быть старинной или какой-то особой. Иногда выгодно можно продать обыкновенные несколько гривен снятых в обычном банкомате. Так повезло и одному мужчине.

Мужчина продал две купюры номиналом в 1000 гривен за 39 000 гривен

История случилась на днях и со слов счастливчика – совершенно случайно. Мужчина просто воспользовался терминалом, где снял несколько тысяч гривен наличными. Банкомат выдал ему несколько купюр номиналом в 1000 гривен, и только потом мужчина обратил внимание, что две банкноты имеют идентичный номер и серию. Казалось бы ничего такого, но это редкость и нумизматы подобное могут оценить. Коллекционеры обращают внимание на такие совпадения, когда купюры зеркалят друг друга. Согласитесь, найти две идентичные банкноты не так просто. Также, выгодно продать можно купюры с красивым номером, например, если все цифры на них одинаковые, и тому подобное.

В результате, человек продал эти банкноты за 39 000 гривен, таким образом получив на ровном месте прибыль в 37 000 гривен. В Интернете есть множество аукционов, где можно реализовать подобный товар.

Что ж, очень неплохо. Мы уверены, что теперь больше украинцев будут внимательнее, а некоторые возможно и сейчас просматривают содержимое своего кошелька, и ищут там свой джек-пот.