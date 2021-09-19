Кількість пенсіонерів зменшилась майже на мільйон осіб і це лише початок

Пенсійний фонд України повідомив про дуже неоднозначну статистику. Виявляється в Україні щороку стає набагато менше пенсіонерів. Зокрема, за останні три роки кількість осіб, які отримують пенсію зменшилась майже на мільйон. Чим зумовлена така тенденція? Та що буде далі?





Щороку в Україні стає менше на 300 тисяч пенсіонерів

ПФУ кожного року підраховує кількість осіб, які досягли пенсійного віку й отримують пенсію. Не виключенням став і цей рік і результати м’яко кажучи насторожують. Щороку кількість пенсіонерів стає меншою на 100-300 тисяч осіб. Тобто літні люди, нікуди не поділися, але пенсійні виплати отримує все менша їх кількість. З чим це пов’язано?

В першу чергу, великий стрибок у статистиці зробила нова реформа згідно з якою збільшилася вимога до робочого стажу для жінок. Як результат, левова кількість людей, які мали вийти на пенсію цього року не можуть це зробити.

Також, стає менше людей, які досягають пенсійного віку та мають право отримувати пенсію. В Україні все меншої популярності набирають вакансії у державних установах. І якщо покоління у віці 50-60 років ще може похвалитися певним робочим стажем, то от ті кому 20-30 років, все частіше обирають роботу на приватних підприємствах де такий стаж не передбачається через відсутність офіційного оформлення, або ж через вибір в користь закордонних заробітків.

Ситуація точно не ставатиме кращою

Експерти прогнозують, що статистика щороку буде гіршою. Нова пенсійна реформа вже до 2027 року “відсіє” понад 40% 60-річних, які могли б претендувати на пенсію, адже щороку вимоги до стажу будуть збільшуватися. Тобто якщо у 2021 можна вийти на пенсію в 60 років маючи стаж 30/35 років, то у 2022 стажу буде треба на 1 рік більше. І так ця цифра ростиме до 2027-го року включно.