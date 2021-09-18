Клиентка Приватбанка потеряла 1000 долларов: объяснения из первых уст

Недавно в сети интернета появилась информация об исчезновении круглой суммы у клиента ПриватБанка. Персонал финансовой установы категорически отказался показывать реквизиты счета, куда были переведены деньги. Портал Apple, который считается виновником ситуации, поступил аналогично, никакой информации не предоставил. Инцидент обнародовала веб-платформа “Минфин”.





Жертвой неприятной истории стала женщина, постоянный клиент вышеупомянутого банка. За день с кредитной карты потерпевшей исчезла тысяча долларов США. Неприятное событие произошло 02.09.2021 г. Счет опустошили путем снятия средств по 99,99 долларов. Списание денег проводилось с интервалом в 1 минуту.

Женщина была подписана на сервис Apple music. Услуги последнего составляют 4,99 долларов.

Со слов пострадавшей после пропажи круглой суммы она сразу обратилась в отделение ПриватБанка. Женщина потребовала предоставить реквизиты проведенной операции. Клиентка пыталась выяснить куда “осели” украденные деньги. Сервис Apple не подтвердил поступление средств на их ресурсы. Женщина не сдавалась. Она в тот же день зафиксировала неправомерное списание денежных средств с ее банковского счета. На следующий день аналогичную жалобу написала в Apple.

На 14 сентября ситуация не разрешилась. Обманутая клиентка не получила ответа ни с ПриватБанка, ни с музыкальной платформы.

Позже финучреждение объяснило пропажу денег новыми платежными операциями в интернете. Женщина могла потерять вложенные средства в результате сохранения данных своей карты на просторах интернета. На одном из сайтов она могла ошибочно подписать соглашение на списание денег без юзерского согласия.

Такой способ оплаты возможен и не противозаконен. Сотрудники банка посоветовали женщине проверить историю выплат по банковской карте. Представители организации отметили, что все необходимые проверки и заявления созданы. Ответ поступит в течении 120 дней согласно внутреннему регламенту.

Техподдержка уверила, что они максимально ускорят процесс рассмотрения заявки и получения ответа. При появлении дополнительной информации сразу сообщат пострадавшей.