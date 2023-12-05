Павло Глоба назвав знаки зодіаку, для яких 2024 рік буде не схожим на теперішній

З наближенням 2024 року астрологічний прогноз Павла Глоби пророкує всім знакам зодіаку рік надії та впевненості завдяки поступальному руху Юпітера. Цей космічний зсув особливо сприятливий для Овнів, Тельців, Близнюків та Козерогів, пропонуючи їм шанси покращити своє життя та зміцнити особисті зв’язки.

Гороскоп на 2024 рік під впливом планетарних рухів передбачає значні зміни для цих знаків. Прямий рух Меркурія в Стрільці на початку року стимулює рух вперед до нових цілей.

Овен

Рік обіцяє можливості як для духовного, так і для фізичного зростання. Важлива астрологічна подія відбудеться 14 лютого, коли Марс з’єднається з Плутоном у Водолії, що посилить вплив Овна на оточуючих і допоможе в досягненні цілей. Затемнення в Овні в березні і квітні віщують нові починання, заохочуючи звільнитися від минулих обмежень і відкрити нові глави. Переломний момент у квітні, з’єднання Юпітера і Урана, може принести несподівані фінансові вигоди.

Телець

Зосереджені на кар’єрі і цілях, Тельці відчують вплив Плутона в професійній сфері, починаючи з січня, приділяючи особливу увагу репутації і соціальному сприйняттю. Місячне затемнення в березні дасть Тельцям можливість оживити свої повсякденні справи, розкривши потенціал і енергію. З’єднання Юпітера і Урана в квітні спонукає до самовираження і нових починань, а травневе вирівнювання Венери і Юпітера в Тельці може поліпшити фінансові перспективи.

Близнюки

Для Близнюків цей рік сприятливий для інтелектуальних і дослідницьких пошуків. Повернення Плутона в знак Водолія близько 20 січня знаменує собою період змін, пов’язаних з пригодами, навчанням і самопізнанням. Медіа-сектор може відчути зростання впливу. Місячне і сонячне затемнення в березні і квітні можуть запалити нові творчі або романтичні починання, а Юпітер наприкінці травня увійде в знак Близнюків, приносячи удачу і можливості для зростання.

Козеріг

У Козерога закінчується складна фаза Плутона, яка почалася в 2007 році і знаменує собою завершення трансформаційного періоду. З’єднання Юпітера і Урана в березні в зоні любові і творчості віщує свіжі і несподівані події. Травневе з’єднання Венери і Юпітера в Тельці приносить романтику і процвітання, потенційно перетворюючи творчі ідеї на прибуткові підприємства. Липневе з’єднання Марса і Урана в Тельці заряджає Козерога енергією, дарує натхнення і бадьорість.