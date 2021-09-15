Владельцы карт ПриватБанка могут получить на счет до 1000 гривен: условия

Клиенты ПриватБанка, владеющие карточками Mastercard, могут претендовать на кэшбек в сумме до 1000 грн. Такая информация была на днях обнародована пресс-службой государственного финучреждения в Facebook.





Условия, которые необходимо выполнить для получения денежного бонуса, чрезвычайно просты. Деньги банк возвращает клиентам, совершившим денежный перевод с помощью MoneyGram.

Чтобы выполнить такую операцию, пользователю сперва необходимо пройти процедуру регистрации. Следующим шагом является собственно осуществления, или получения перевода на карту Mastercard от Привата. Сумма денежной транзакции должна составлять не менее 50 долларов.

Кроме осуществления перевода через MoneyGram, клиент должен рассчитаться своей карточкой в обычном или интернет-магазине. Стоимость покупки при этом не должна быть меньше 300 грн.

Выполнив все вышеуказанные условия, клиент может рассчитывать на кэшбек от банка. Максимальная сумма возвращенных на карту средств составит 1000 грн. Все действия, необходимые для получения кэшбека, клиенту будет несложно выполнить в мобильном приложении от ПриватБанка “Приват24”.

Согласно информации указанной на официальном сайте ПриватБанка, бонусная программа будет действовать в течение 4 месяцев – с 10 сентября текущего года до 10 января 2022 года. Призеров будет немало. В частности кэшбек 100 грн получит до 3 тысячи клиентов Привата. Еще 80 держателей карт получат по 500 грн на свой счет. А вот с призом на сумму 1000 грн повезет лишь 40 клиентам государственного банка.

Призы от ПриватБанка равномерно распределят на весь срок акции. Это значит, что каждый месяц 750 держателей карт Mastercard будут получать от банка по 100 грн кэшбека, 20-ти вернут на счет 500 грн, а 10 счастливчиков будут становиться обладателями бонусной 1000 грн.

Предновогодняя программа от ПриватБанка призвана популяризировать среди украинцев услуги финучреждения. Меж тем государственный банк стремится идти в ногу со временем, не уступая конкурентам и становясь с каждым днем все ближе к клиентам.