Не подали декларацію до 1 травня – готуйтеся платити штраф: скільки «здере» податкова

Українці до 1 травня кожного року зобов’язані подавати у податкову декларації про свої доходи за минулий рік та сплачувати податки. Щоправда таке правило стосується не всіх громадян, а лише тих, хто має додаткові джерела доходу. Якщо ж вони не встигли вчасно виконати свій обов’язок перед державою, можуть отримати чималий штраф. Скільки ж доведеться заплатити?

Мінімальний штраф для тих, хто не заповнив декларацію про свої доходи складає 340 грн. Але така сума штрафу призначається лише за перше порушення. Якщо ж українець вже вдруге запізнюється з подачею декларації або взагалі її не подає, йому доведеться заплатити 1020 грн, тобто утричі більше.

За несплату податку або недоплату певної суми, призначається окремий штраф:

10% від визначеної суми податку або суми, яку недоплатили;

25% від суми податку чи розміру недоплати, якщо порушення було здійснено умисно і це можна довести.

Якщо ж у строк 1095 днів орган Державної податкової служби повторно визначить суму податку на доходи громадянина, то йому доведеться заплатити штраф у розмірі аж 50% від цієї суми.

Доречі за порушення податкового законодавства українцям можуть призначати й адміністративні штрафи. Таке покарання застосовують у разі неподачі, подачі із запізненням або із навмисно зміненими даними права на майнове положення та доходи. Громадянина можуть просто попередити або призначити штраф:

від 51 до 136 грн – за перше порушення;

від 85 до 136 грн – в разі повторного недотримання правил.

Варто зазначити, що допоки в Україні діє військовий стан, вищезгадані штрафи не застосовуються. Зокрема, якщо громадянин знаходився у зоні бойових дій, на окупованій території чи з будь яких інших причин не міг подати декларацію, він може зробити це протягом півроку з моменту появи такої можливості.