Оператор зв’язку “Vodafone” запустив нову послугу, яка необхідна абсолютно кожному

Нещодавно мобільний оператор «Vodafone» запустив нову послугу, необхідну практично кожному. Багато хто думає про те, як захистити свій смартфон та дані в ньому. Нова послуга дозволить це зробити.





Нова послуга від Vodafone для захисту ваших даних

Ще десять років тому антивіруси для мобільних телефонів були практично нікому не потрібні. Найстрашніше, що міг зробити вірус – вкрасти гроші на вашому мобільному рахунку або відформатувати пам’ять, через що ви б загубили важливі номери. Зараз ситуація стала зовсім іншою, адже на смартфонах зберігається величезна кількість важливої ​​інформації, з них здійснюється доступ до банківських рахунків та соціальних мереж. Саме тому антивірус для смартфона необхідний.

Мобільний оператор Vodafone, розуміючи це, випустив свій власний антивірус під назвою Zillya. Він включає в себе всі необхідні функції, в тому числі, крім захисту від будь-яких вірусів та інших загроз, також функцію чорного списку. Ви можете додавати в ігнор-лист будь-які номери, від яких ви не хочете отримувати дзвінки і СМС-повідомлення.

Також в антивірусному додатку присутня функція батьківського контролю. Ви можете заборонити своїм дітям відвідувати певні сайти, в тому числі, наприклад, ігрові магазини або сайти, де може бути розміщено контент еротичного змісту. Для того, щоб відвідати їх зі смартфона, буде необхідно ввести батьківський пароль.

Як ми писали раніше, мобільний оператор Vodafone планує незабаром вийти на ринок стаціонарного зв’язку. Очікується, що компанія придбає контрольний пакет – 99,99% акцій – від приватного акціонерного товариства «Фарлеп-Інвест». На даний момент воно працює під брендом Vega. Також буде придбане не менше дев’яноста п’яти відсотків статутного капіталу ТОВ «Кейбл ТВ-ФІНАНСИ». Компанія «Фарлеп-Інвест» надає два види послуг: це фіксований доступ до інтернету, а також фіксований телефонний зв’язок.