Оператор связи “Vodafone” запустил новую услугу, которая необходима абсолютно каждому

Недавно мобильный оператор «Vodafone» запустил новую услугу, необходимую практически каждому. Многие думают о том, как бы обезопасить свой смартфон, защитив свои данные, и новая услуга позволит это сделать!





Новая услуга от Vodafone на защите ваших данных

Еще десять лет назад антивирусы для мобильных телефонов были практически никому не нужны. Самое страшное, что мог сделать вирус — украсть деньги на вашем счету или отформатировать память, из-за чего вы потеряли бы важные номера. Сейчас ситуация стала уже совсем другой, ведь на смартфонах хранится огромное количество важной информации, с них осуществляется доступ к банковским счетам и социальным сетям. Так что антивирус для смартфона необходим.

Мобильный оператор Vodafone, понимая это, выпустил свой собственный антивирус под названием Zillya. Он включает в себя все необходимые функции, в том числе, помимо необходимой защиты от любых вирусов и прочих угроз, также функцию черного списка. Вы можете добавлять в игнор-лист любые номера, от которых вы не хотите получать звонки и СМС-сообщения.

Также в антивирусном приложении присутствует функция родительского контроля. Вы можете запретить своим детям посещать определенные сайты, в том числе, к примеру, игровые магазины или сайты, где может быть контент эротического содержания. Для того, чтобы посетить их со смартфона, будет необходимо ввести родительский пароль.

Как мы писали ранее, мобильный оператор Vodafone планирует вскоре выйти на рынок стационарной связи. Ожидается, что компания приобретет контрольный пакет — 99,99% акций — от частного акционерного общества «Фарлеп-Инвест». На данный момент оно работает под брендом Vega. Также будет приобретено не меньше девяноста пяти процентов уставного капитала ООО «Кейбл ТВ-ФИНАНСЫ». Компания «Фарлеп-Инвест» предоставляет два вида услуг: это фиксированный доступ к Интернету, а также фиксированная телефонная связь.