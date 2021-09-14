Київстар запустив незамінну нову послугу, про яку всі давним-давно мріяли

Компанія «Київстар» запустила послугу, незамінну для багатьох українців. Про можливість вибрати номер на свій смак всі мріяли досить давно. Ви можете підібрати будь-який номер, який вам захочеться, наприклад, це може бути якась важлива для вас дата, або щось, схоже на номер вашої сімки від іншого оператора. Зробити це все дуже просто – достатньо оформити заявку онлайн або в будь-якому магазині «Київстар».





Гарний номер. Що для нього потрібно?

Перш, ніж купувати для себе ексклюзивний номер, вам необхідно ознайомитися з прейскурантом. Ось яким чином виглядають ціни на «гарні номери» в залежності від різновиду:

Комбінація чисел на ваш розсуд, крім «ідеальних» і «золотих» (про них див. нижче) обійдеться в 300 гривень.

Дзеркальні або повторювані комбінації вже дорожче – 400 гривень.

Ще дорожче – дві тисячі гривень – вартують комбінації трьох і більше чисел в порядку зростання або зменшення, а також номери, що складаються з 2-3 змінних цифр.

Чотири цифри поспіль (так званий «ідеальний номер») – 3000 гривень.

Нарешті, «золоті номери» (п’ять і більше чисел поспіль) – 15 000 гривень і більше.

Після того, як визначитеся з номером, ви повинні оформити заявку, для чого вам знадобляться контактні та паспортні дані, а також вказати місто, в якому ви живете. Після цього виберіть спосіб оплати і підтвердіть замовлення за допомогою СМС-повідомлення. Все, від вас тепер вимагається тільки почекати, поки ви отримаєте потрібний номер!

Як ми писали раніше, починаючи з дев’ятого вересня і аж до кінця жовтня абоненти мобільного оператора «Київстар» зможуть взяти участь у новій акції – промо-пропозиції під назвою «Захмарна вигода». В рамках даної акції ви можете отримати до півтори тисячі бонусів на свій рахунок. Використовувати ці бонуси ви можете для оплати різних послуг зв’язку, в тому числі і для щомісячного пакета послуг. Для того, щоб взяти участь в даній акції, вам необхідно придбати будь-який смартфон в мережі магазинів мобільного оператора.