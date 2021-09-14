Впізнаєте когось? Названо найбільш токсичні знаки зодіаку, які знецінять будь-який ваш успіх

Всі люди хочуть чути слова підтримки в той, чи інший момент. Є такі, котрим важливо відчувати підтримку постійно, в протилежному випадку вони не мають мотивації продовжувати робити якусь справу. Особливо підтримка важлива, якщо людина починає робити щось нове, їй лячно, або вона не впевнена в своїх силах. Інколи справжня щира похвала, дозволяє досягнути омріяної вершини.





Але що робити, якщо близькі вам люди скупі на слова похвали? Що, якщо вони навпаки знецінюють усі ваші досягнення. Не варто зневірюватися у собі. Можливо ваш партнер, батьки чи інші близькі вам люди просто не вміють по іншому, адже на цю рису їхнього характеру впливають зірки. Астрологи назвали три знаки зодіаку, які завжди знецінюють чужі досягнення. Від них похвали не дочекаєшся.

Телець

Ці вперті, практичні і дуже консервативні люди насправді не вміють хвалити інших. Можливо не завжди, однак цей знак просто скупий на емоції. Тельці дуже сухо проявляють свою любов, і тим паче похвалу. Вони самі не надто потребують чужого схвалення і вважають, що й іншим воно не потрібне. Ба більше, якщо телець у поганому настрої чекайте не похвали, а навпаки знецінення, яке проявлятиметься у жартівливій формі. Цей знак бувши не в гуморі або ображеним, вміє коректно, і “по-доброму” принизити інших. Звісно ж спеціально.

Козоріг

Козороги дуже скептичні до чужих досягнень і навіть якщо омріяна вершина вже вами підкорена, Козороги знайдуть, що сказати аби зіпсувати вам настрій. Скажете їм, що вас взяли на роботу мрії, вони вам у відповідь говоритимуть, що пропрацюйте хоч місяць, а тоді побачимо. Скажете, що схуднули на 10 кг, вони спитають, чи ви впевнені, що завтра не повернуться всі 20 кг. Словом, ці люди не вміють мотивувати, а от зневіритися в собі допоможуть.

Риби

Риби полюбляють знецінювати будь-які досягнення просто через власну шкідливість. Їм не подобається колись хтось чимось хвалиться і вони люблять спостерігати, як у співрозмовника псується настрій. Краще не хваліться рибам, тоді посмакуєте свій успіх набагато довше.