Профіль блокуватимуть безповоротно: в Україні мінятимуться правила інтернет-торгівлі

Онлайн шопінг процвітає вже не один рік. Є думка, що якщо магазину чи то компанії, яка надає якісь послуги немає в інтернеті, то їх не існує зовсім. Відтак, вже майже кожен підприємець, має власний профіль в соціальних мережах, на спеціальних торгових майданчиках, або ж навіть власний сайт, де можна купити його продукцію.





Найпопулярнішим способом реалізувати товари в інтернеті, залишаються платформи на кшталт Prom, OLX тощо. Співпрацювати з цими ресурсами доволі просто, ними користується велика кількість потенційних покупців, а ще не потрібно витрачатися на програміста, дизайнера та інших фахівців, які потрібні для створення повноцінного власного сайту. Однак Міністерство економіки вирішили трішки ускладнити життя підприємцям і спростити його покупцям, роблячи їх покупки безпечнішими.

Маркетплейси блокуватимуть деяких підприємців

Згідно з новим законопроєктом, який наразі розглядає Кабмін, всі хто розміщує товари чи послуги на інтернет-платформах, мають додавати про себе, як підприємця усю інформацію, а також усю інформацію про товар. Тобто мета законопроєкту, зробити інтернет-торгівлю повністю прозорою, а шопінг в інтернеті безпечним. Хто порушуватиме правила, може бути заблокованим тим чи іншим майданчиком для торгівлі.

Також, зараз йде робота над платформою “Е-споживач”. З її допомогою можна буде просто та швидко ідентифікувати підприємців, і автоматично надавати їм статусу “Перевірений продавець”.

Крім цього планується створення Єдиного реєстру продавців, та введення ідентифікації продавця. Поки не відомо, як цей закон відіб’ється на звичайних громадянах, які не є підприємцями, але також можуть здійснювати онлайн-торгівлю продаючи свої особисті речі.