Тисячам українців разово виплатять пенсію у десятикратному розмірі

Це не міф, і не законопроєкт який лише розглядається, а ще невідомо чи буде затвердженим. Це реальний факт, який торкнеться багатьох тисяч українців. На жаль не всіх, а лише тих хто працює у педагогічній сфері, і виходить на пенсію за наявності необхідного робочого стажу.





Мова про чоловіків та жінок, які мають стаж 35 та 30 років відповідно, і йдуть на пенсію пропрацювавши все життя в освітній галузі. Таким особам, буде виплачена разова виплата, розміром у десять пенсій. Про це вже заявив Пенсійний фонд України.

До освітян є ряд додаткових вимог

Претендувати на дану грошову винагороду можуть педагоги, які:

Весь робочий стаж здобули працюючи у державних чи комунальних закладах, де є право на отримання пенсій за вислугу років.

Стаж має бути нарахований на тих посадах, які передбачають отримання пенсії.

Входять в цю категорії працівники загальноосвітніх закладів: вчителі, директори, вихователі, викладачі.

Працівники дошкільних закладів: директори, завучі, музичні керівники.

Працівники позашкільних закладів: керівники, завучі, художні керівники, директори та їх замісники.

Фінальний розмір винагороди у кожного буде різним, адже пенсія нараховується в залежності від робочого стажу, та розміру зарплатні і суми страхових внесків, які з неї стягувалися.

Пенсії можуть зрости вдвічі

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після чергового перерахунку пенсій, вони можуть знову зрости. На наступний рік планується максимум 5 підвищень, а в довгостроковій перспективі, пенсія може збільшитися вдвічі. Наразі ж, зростання пенсійних виплат слід очікувати у жовтні. Деякі, категорії пенсіонерів, отримають надбавку у розмірі 400 грн.