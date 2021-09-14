Профиль будут блокировать безвозвратно: в Украине меняются правила интернет-торговли

Онлайн шопинг процветает уже не один год. Есть мнение, что если магазина или компании, которая предоставляет какие-то услуги нет в интернете, то их не существует вовсе. Следовательно, уже почти каждый предприниматель, имеет собственный профиль в социальных сетях, на специальных торговых площадках, или даже собственный сайт, где можно купить его продукцию.





Самым популярным способом реализовать товары в Интернете, остаются платформы вроде Prom, OLX и тому подобное. Сотрудничать с этими ресурсами достаточно просто, ими пользуется большое количество потенциальных покупателей, а еще не нужно тратиться на программиста, дизайнера и других специалистов, которые нужны для создания полноценного собственного сайта.

Однако Министерство экономики решили немного усложнить жизнь предпринимателям и упростить его покупателям, делая их покупки безопасными.

Маркетплейсы будут блокировать некоторых предпринимателей

Согласно новому законопроеку, который сейчас рассматривает Кабмин, все кто размещает товары или услуги на интернет-платформах, должны добавлять о себе, как предпринимателе всю информацию, а также всю информацию о товаре. То есть цель законопроекта, сделать интернет-торговлю полностью прозрачной, а шопинг в интернете безопасным. Кто будет нарушать правила, может быть заблокированным той или иной площадкой для торговли.

Также, сейчас идет работа над платформой “Е-потребитель”. С ее помощью можно будет просто и быстро идентифицировать предпринимателей, и автоматически предоставлять им статуса “Проверенный продавец”.

Кроме этого планируется создание Единого реестра продавцов, и введение идентификации продавца. Пока не известно, как этот закон отразится на обычных гражданах, которые не являются предпринимателями, но также могут осуществлять онлайн-торговлю продавая свои личные вещи.