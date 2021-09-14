Холод, дощ та шквальний вітер: в яких регіонах слід чекати істотного похолодання?

Зараз практично по всій території Україні панує тепла погода. Справжня “золота осінь” з комфортною температурою і сонячними днями. Днями температура повітря подекуди сягала +27 вище нуля. Складалося враження наче літо на хвильку повернулося.





Однак, тішитися українцям залишилося не довго. Вже через кілька днів, стовпчики термометрів поповзуть вниз, небо затягне сірими хмарами, і розпочнуться по-справжньому осінні, сірі дні.

Істотне похолодання почнеться з 20-го вересня

До кінця тижня, різких перепадів температури не очікується. Температура знижуватиметься поступово, та й дощ пройде лише в деяких регіонах і буде він короткочасним. А от з 20-го числа, доведеться витягувати по-справжньому теплі речі. Практично по всі території України, окрім півдня температура повітря опуститься до +10. Погіршить ситуацію сильний вітер та дощ. Холод відчуватиметься значно гостріше.

Потепління буде, але дуже короткочасне

Народний синоптик Леонід Горбань повідомив, що до кінця вересня ще буде кілька сонячних днів, однак потепління буде короткочасним, максимум на 2 дні. Решту ж частину місяця литимуть дощі, буде сиро і холодно. “Бабиного літа” варто чекати в першій половині жовтня, а зразу опісля, Україні зіштовхнеться з нічними заморозками, які вже не відступатимуть плавно переходячи у зимові морози.

Що ж, утепляємося, однак не втрачаємо надії, що синоптики теж можуть трішки помилятися, і осінь все-таки видасться не такою критично холодною. Однак, нагадаємо що цьогорічне літо побило всі рекорди у плані спекотності. Саме таким його кліматологи й прогнозували.