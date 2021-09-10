В Україні введуть новий вид добавки до пенсій

Нещодавно в нашій країні ввели новий вид добавки до пенсій для тих українців, які їх отримують. Хто ж отримає право на дані добавки, і чи багато таких людей? Давайте це з’ясуємо і розберемося з даним питанням.





Кому будуть призначені надбавки до пенсій

Нещодавно, восьмого вересня, в середу, уряд нашої країни ухвалив рішення про те, що громадянам України, які рятували євреїв під час Голокосту, будуть призначені довічні стипендії. Про це депутат Олександр Гончаренко написав у своєму каналі в Telegram. Пенсії будуть призначені українцям, які мають звання «Праведник народів світу», присвоєне знаменитим ізраїльським інститутом «Яд ва-Шем», або ж тим, які мають звання «Праведник України» і «Праведник Бабиного Яру», які присвоюються Єврейською Радою України.

Таких людей в нашій країні небагато, але вони є. Стипендії будуть призначені починаючи з першого червня, тобто будуть виплачені за кілька місяців відразу. Розмір стипендій становитиме три прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність, незалежно від розміру їх заробітної плати або пенсії.

Список українських громадян, які отримають право на дану довічну стипендію, був опублікований Кабінетом міністрів України. Ми наводимо як приклад список українців, які мають звання «Праведників народів світу» від інституту «Яд ва-Шем». Цікаво, що вік всіх цих людей перевищує дев’яносто років.

Також з першого жовтня наступного року для ряду категорій пенсіонерів, які отримують в нашій країні пенсію, зростуть мінімальні пенсійні виплати. Їх розмір складе від двох з половиною до трьох тисяч гривень. При цьому дане підвищення є, так би мовити, позаплановим. Воно ніяк не прив’язане ні до індексації пенсій, ні до будь-яких планових показників зростання, які передбачені нашим державним бюджетом.