Ощадбанк перестал возвращать украинцам их средства: что произошло

У клиентов «Ощадбанка» возникли проблемы, связанные с обслуживанием и возвратом средств, которые они вложили в банковское учреждение. Так, недавно об этом написала на портале «Минфин» одна из клиенток организации.





Почему средства «застряли» на счете

Клиентка «Ощадбанка», написавшая о проблемах, проживает в городе Кропивницкий и оформила депозит еще в прошлом году. Сумма составила три тысячи долларов, и женщина получала с нее три доллара каждый месяц — чисто символическую сумму. Когда срок депозита оказался завершен, его автоматически продлили без желания на то клиентки банка, причем проценты стали меньше — не более шестидесяти центов в месяц.

Когда женщина попыталась отправиться в банк, чтобы забрать деньги, лежавшие у нее на счету, выяснилось, что сделать этого она не может. По словам работников банка, забрать деньги можно только после того, как срок депозита истечет. Женщина была возмущена сразу по двум причинам — что банк не поставил ее в известность по поводу изменения ставки по депозиту, и что она не может забрать свои деньги.

Специалисты Ощадбанка ответили на претензию, что любая информация о депозитах всегда находится в общем доступе, и что все условия обозначаются при подписании договора между клиентом и банком. Также любую информацию всегда можно найти в интернете, о чем тоже необходимо помнить.

Как мы писали ранее, банки Украины закрывают большое количество своих отделений. Всего в нашей стране с начала текущего года успели закрыть шестьдесят одно отделение банков. В январе по всей территории Украины функционировало 7134 отделения, на данный момент их осталось уже только 7073.

Тем не менее, темпы сокращения количества отделений значительно снизились по сравнению с прошлым годом. Отметим, что на момент начала пандемии, в апреле 2020 года, в нашей стране было 7884 отделения различных банков. Многие из них закрылись в пандемию и так и не открылись впоследствии уже никогда.