Вчені розповіли, чому деяким людям ліки не допомагають, або провокують побічний ефект

У кожного вдома є невеличка аптечка де зібрано усі найпопулярніші ліки, які можуть знадобитися у тій чи іншій ситуації. Від температури, від кашлю, від головного болю або високого артеріального тиску. Але лише невеликий перелік ліків підходить абсолютно всім, тоді як серйозніші препарати, дуже індивідуальні. Наприклад, антидепресанти, ліки від астми чи діабету, ліки при ішемічній хворобі серця.





Одні і ті самі таблетки чи краплі не підійдуть всім. У когось обов’язково спостерігатиметься побічний ефект, а хтось не відчує ніякої дії, ні позитивної, ні негативної. Німецькі науковці провели ряд досліджень, з яких стало зрозуміло, чому одні й ті самі ліки на всіх діють по-різному.

Справа у бактеріях, які живуть у кишківнику

У кожної людини власна мікрофлора, а в кишківнику живе багато видів бактерій, у тій чи іншій кількостях. На мікрофлору діє чимало факторів. ЇЇ порушення можуть провокувати деякі захворювання, прийом антибіотиків, загальна якість харчування, і навіть вага, імунітет та психологічний стан людини.

Вчені дослідили, що деякі погані бактерії та мікроби здатні накопичувати у собі ліки й навіть змінювати їхню структуру. Як наслідок, людина відчуває головний біль, нудоту або й зовсім не сприймає той чи інший препарат. Це часто стосується антидепресантів, заспокійливих і препаратів, які мають вплив на нервову систему.

Що робити?

Більшість людей просто змінюють один препарат на інший, і після цього забувають про проблему. Це в дечому вихід, адже бактерії постійно оновлюються мікрофлора змінюється і боротись з цим процесом складно. Однак якщо побічні дії викликає цілий ряд медикаментів слід детальніше взятися за власне здоров’я.

Можливо, скоригувати харчування, скинути кілька зайвих кілограмів, покращити імунітет. В жодному разі не займайтеся самолікування.