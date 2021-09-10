Ощадбанк перестав повертати українцям їхні кошти: що сталося

У клієнтів «Ощадбанку» виникли проблеми, пов’язані з обслуговуванням і поверненням коштів, які вони вклали в банківську установу. Так, нещодавно про це написала на порталі «Мінфін» одна з клієнток організації.





Чому кошти «застрягли» на рахунку

Клієнтка «Ощадбанку», яка написала про проблеми, проживає в місті Кропивницький. Вона оформила депозит ще в минулому році. Сума склала три тисячі доларів, і жінка отримувала з неї три долари щомісяця – чисто символічну суму. Коли термін депозиту завершився, його автоматично продовжили без бажання на те клієнтки банку, причому відсотки стали менше – не більше шістдесяти центів на місяць.

Коли жінка спробувала відправитися в банк, щоб забрати гроші, які лежали у неї на рахунку, з’ясувалося, що зробити цього вона не може. За словами працівників банку, забрати гроші можна тільки після того, як термін депозиту закінчиться. Жінка була обурена відразу з двох причин – що банк не поставив її до відома з приводу зміни ставки по депозиту, і що вона не може забрати свої гроші.

Фахівці Ощадбанку відповіли на претензію, що будь-яка інформація про депозити завжди знаходиться в загальному доступі, і що всі умови позначаються при підписанні договору між клієнтом і банком. Також будь-яку інформацію завжди можна знайти в інтернеті, про що теж необхідно пам’ятати.

Як ми писали раніше, банки України закривають велику кількість своїх відділень. Всього в нашій країні з початку поточного року встигли закрити шістдесят одне відділення банків. У січні по всій території України функціонувало 7134 відділення, на даний момент їх залишилося вже тільки 7073. Проте, темпи скорочення кількості відділень значно знизилися в порівнянні з минулим роком.

Відзначимо, що на момент початку пандемії, в квітні 2020 року, в нашій країні було 7884 відділення різних банків. Багато з них закрилися в пандемію і так і не відкрилися згодом.