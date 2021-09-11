Новая почта предупредила о задержке в пересылке посылок

Украинцев лишат возможности получать посылки через сеть почтоматов. Товары, которые приехали из другой страны, вообще не станут отдавать владельцам без документов. Такие ограничения содержатся в новом законопроекте, на днях утвержденном финансовым комитетом Верховной Рады Украины. Согласно документу, при вручении посылки работник почтовой службы должен будет проверять паспорт и ИНН получателя.





Необычный способ борьбы с контрабандой

Как объяснили авторы законопроекта, нововведение призвано повысить уровень таможенного контроля, а также ускорить оформление грузов, присланных из-за границы. То есть депутаты пытаются таким образом противостоять контрабанде. В ответ почтовые операторы выразили удивление, ведь посылки – это наименее эффективный способ неофициального ввоза товаров в страну.

«Контрабанда не поступает в страну через экспресс- и почтовых операторов. У нас есть собственные е-реестры, которые всегда подаются в таможню. К тому же процедура экспресс-доставки исключает возможность провезти неоформленный или незадекларированный товар», – отмечает Юрий Беневитский, директор компании Nova Poshta Global.

Проект закона также создаст все предпосылки для внедрения специальных е-реестров для международных отправлений. По замыслу депутатов, такая система сделает процесс декларирования товаров из других стран намного проще и быстрее. А данные для таких систем будут подавать сами экспресс-перевозчики и почтовые операторы.

Без почтоматов нас ждут огромные очереди

Самые популярные почтовые операторы страны сразу же подняли панику. Получается все те многочисленные заказы из AliExpress, Amazon и eBay, которые ранее доставлялись через почтоматы, теперь придется вручать получателям лично. То есть очереди в отделениях Новой почты и других почтовых служб увеличатся в разы.

Сбор данных – еще одна проблема для операторов

Игроки рынка почтовых услуг обеспокоены также проблемой идентификации клиентов. Ведь заказывая товары на популярных ресурсах, как AliExpress или Amazon, пользователи не обязаны вводить свои паспортные данные и налоговый номер. Требовать у них такие данные просто незаконно. В то же время ни одна логистическая компания или почтовый оператор Украины пока не готовы к сбору таких данных и их верификации.

В Новой почте объяснили: создание базы данных с паспортными данными всех клиентов – дело непростое и очень затратное. Ежемесячно оператор обрабатывает миллионы иностранных посылок, поэтому для проверки документов всех получателей нужно будет как минимум существенно увеличить штат сотрудников. Не говоря уж об увеличении таможенных складов, ведь замедление выдачи повлечет за собой накопление посылок.

В общем операторы уверены, что законопроект, призванный противостоять контрабанде, на самом деле только усложнит жизнь украинцам. К тому же в случае внедрения изменений, нам станет намного сложнее заказывать товары на популярных международных ресурсах.