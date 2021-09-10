Ученые рассказали, почему некоторым людям лекарства не помогают, или провоцируют побочный эффект

У каждого дома есть небольшая аптечка, где собраны все самые популярные лекарства, которые могут понадобиться в той или иной ситуации. От температуры, от кашля, от головной боли или высокого артериального давления. Но лишь небольшой перечень лекарств подходит абсолютно всем, тогда как более серьезные препараты, очень индивидуальны. Например, антидепрессанты, лекарства от астмы или диабета, лекарства при ишемической болезни сердца.





Одни и те же таблетки или капли не подойдут всем. У кого-то обязательно будет наблюдаться побочный эффект, а кто-то не почувствует никакого действия, ни положительного, ни отрицательного. Немецкие ученые провели ряд исследований, из которых стало понятно, почему одни и те же лекарства на всех действуют по-разному.

Дело в бактериях, живущих в кишечнике

У каждого человека своя микрофлора, а в кишечнике живет много видов бактерий, в том или ином количестве. На микрофлору действует множество факторов. Ее нарушения могут провоцировать некоторые заболевания, прием антибиотиков, общее качество питания, а также вес, иммунитет и психологическое состояние человека.

Ученые обнаружили, что некоторые плохие бактерии и микробы способны накапливать в себе лекарства и даже изменять их структуру. Как следствие, человек чувствует головную боль, тошноту и вовсе не воспринимает тот или иной препарат. Это часто касается антидепрессантов, успокаивающих и препаратов, влияющих на нервную систему.

Что делать?

Большинство людей просто меняют один препарат на другой, и после этого забывают о проблеме. Это в чем-то выход, ведь бактерии постоянно обновляются микрофлора меняется и бороться с этим процессом сложно. Однако если побочные действия вызывает целый ряд медикаментов следует подробнее взяться за собственное здоровье.

Возможно, скорректировать питание, сбросить несколько лишних килограммов, улучшить иммунитет. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением.