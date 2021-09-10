Жучки на банкоматах і зчитувачі PIN-коду: як захистити картку від шахраїв?

Як часто ви знімаєте готівку у банкоматі, що розташований неподалік вашого дому? Наприклад, біля магазину чи навіть у торговому центрі, але точно не у банківському відділенні. Ми впевнені, що такими “вуличними” банкоматами хоч раз користувався кожен. А чи знаєте ви, що це дуже небезпечно? Шахраї дійшли до того, що встановлюють на таких банкоматах майже невидимі камери, які знімають ваші дії, фіксують знімки картки та цифри пін-коду, які ви вводите на клавіатурі.





Після цього не дивуйтеся, якщо з вашого рахунку зникнуть всі гроші. Подібні схеми, останнім часом зустрічаються все частіше, тому експерти розробили для користувачів невелику інструкцію, яка допоможе зберегти свої кровно зароблені, та не збагатити кишені зловмисників.

П’ ять простих правил, як і допоможуть захистити картку

Чудово, якщо ви зможете дотримуватись цих рекомендацій, адже вони дійсно прості, однак діють безвідмовно.

Користуйтесь банкоматами, які розташовані всередині банківських відділень. Там точно немає ніяких камер, жучків чи наліпок на клавіатурі. Якщо ж обираєте “вуличний” банкомат, дивіться наскільки добре він освітлений і наскільки людно довкола. Чим більше світла — тим менша ймовірність, що зловмисники, щось змогли встановити. Якщо хочете зняти гроші у незнайомому банкоматі, добре його огляньте. Якщо помітили щось підозріле, краще не користуйтесь ним. Ніколи не віддавайте картку іншим людям особисто в руки, неважливо чи це продавець, касир або офіціант в закладі. Коли вводите пін-код на клавіатурі банкомату, прикривайте її рукою. Ніколи не повідомляйте жодних даних (крім номера картки), стороннім особам. А в Інтернеті вводьте дані лише на перевірених сайтах та інтернет-магазинах.

Дехто з особливо недовірливих, стирає на карточці СVV- код, попередньо записавши собі його десь у надійному місці, або просто запам’ятавши. Це хороший варіант, але хіба якщо ви впевнені, що пам’ять вас не підведе.