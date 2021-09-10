Оператор зв’язку «Київстар» запустив тарифний план, про який давно мріяли

Оператор мобільного зв’язку «Київстар» порівняно нещодавно запустив тарифний план, про який його абоненти мріяли вже дуже давно. Багато хто вважає його найбільш оптимальним тарифом для багатьох українців. У чому ж причина його популярності і як називається цей чудовий тариф?





Умови тарифного плану

Даний тарифний план не має собі рівних по частині співвідношення вартості та кількості послуг, причому не тільки серед тарифів «Київстар», а й серед інших операторів. Розмір абонентської плати в ньому становить всього сто гривень на місяць, що набагато нижче, ніж зазвичай платять абоненти за такі тарифні плани. Ось що ви будете отримувати в ньому:

Двадцять гігабайтів мобільного інтернету.

Повністю безлімітні дзвінки всередині мережі Київстар.

Триста хвилин дзвінків на номери інших операторів по Україні, включаючи стаціонарні номери, завдяки чому ви зможете дзвонити в тому числі в державні установи та інші організації з міськими номерами абсолютно спокійно.

Називається цей тарифний план «Смачний». Його популярність цілком логічна, адже при вартості послуг на рівні соціального тарифу він пропонує пакет послуг на рівні гідного тарифу. Підключитися до даного тарифного плану дуже просто – ви можете просто купити картку в магазині мобільного оператора, або ж скористатися системою «Мій Київстар».

Як ми писали раніше, вже з чотирнадцятого вересня поточного року зміняться умови надання послуги «Київстар», відомої як «Екстра Гроші». Мінімальна сума для поповнення вашого бонусного рахунку з її допомогою буде складати всього лише п’ятнадцять гривень. Цю суму можна буде отримати без будь-яких додаткових умов, наприклад, обліку витрат на зв’язок за останні три місяці або кількості днів, які пройшли з тих пір, як ви активували свою сім-карту.