Как минимум на 40%: украинцев предупредили о подорожании коммуналки

С приближением холодов украинцев ожидает очередное подорожание коммунальных услуг. Уже сейчас природный газ и уголь – основное сырье для отопления домов – существенно прибавили в цене. Не отстают и продукты питания. Хлеб, яйца, подсолнечное масло, молочные продукты ежедневно становятся все более стоимостным удовольствием. Что же дальше?





Свое мнение на ситуацию с ценами в Украине высказал бывший министр финансов Игорь Уманский. Экс-чиновник уверен, что отопительный сезон 2021/2022 не принесет украинцам ничего хорошего. Из-за подорожания газа, которое началось еще весной, тепло в домах будет стоить нам по крайней мере в 1,5 раза больше чем в прошлом году. А на зимние расходы жителей сел в свою очередь повлияет стоимость угля, который уже почти на «цену золота».

Пока что отечественные ТКЭ могут закупать ресурс у «Нафтогаза» по сниженной цене. Однако газ по 7,42 грн за «куб» доступен коммунальщикам только в ограниченном количестве. Когда этот лимит будет исчерпан, докупать сырье придется по рыночной цене, которая в Украине сейчас составляет 20 грн на 1 куб. м. Таким образом суммы в платежках украинцев за тепло и горячую воду вырастут в пределах 40-70%.

Повлияет подорожание энергоресурсов и на стоимость продуктов питания. В частности дороже станут товары, которые требуют термической обработки. Выпечки хлеба, переработка семян подсолнечника в масло, производство молочных продуктов – все это требует затраты большого количества электроэнергии и газа. Поэтому часть расходов на энергоисточники производители переложат непосредственно на потребителей.

«Насколько сильно ударит скачок цен на нашу платежеспособность? Скорее всего она снизится на 20-30%. Ведь подорожает все: от коммуналки до продуктов питания. В таких условиях нам вполне может угрожать инфляция и девальвация национальной валюты. Поэтому пенсионерам и социально незащищенным слоям населения придется нелегко», – резюмировал экс-министр.