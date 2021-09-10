Українців неприємно засмутили ціни на гречку: вони рекордно зросли

Українців неприємно засмутили ціни на гречану крупу – в столичних супермаркетах іноді за неї вимагають шістдесят, а то й вісімдесят гривень за кілограм. Чому ж ціни так рекордно зросли, і коли закінчиться подорожчання? Давайте з’ясуємо.





Подорожчання: чим воно викликано

Подорожчали не тільки кращі сорти, але навіть і соціальні – тільки за останній місяць їх вартість зросла на сім відсотків. Експерти попереджають, що це ще навіть не кінець подорожчання – до кінця року ціни можуть зрости ще на десять-п’ятнадцять відсотків, тобто соціальні сорти коштуватимуть більше п’ятдесяти двох гривень, а звичайні – і зовсім сімдесят п’ять.

За словами експертів, зростання цін на гречку пов’язане, як би дивно це не звучало, з політикою РФ. Спочатку російські компанії агресивно зайшли на український ринок, а потім перестали постачати свій продукт, оскільки влітку цього року РФ ввела заборону на експорт гречаної крупи.

Вітчизняне виробництво забезпечує потреби споживачів дуже погано – приблизно на п’ятдесят відсотків. Закупівельна ціна на гречану крупу дуже низька, і фермери не хочуть нею займатися, через це виникає дефіцит, який і позначився, як тільки припинилися імпортні поставки. Через дефіцит, власне, і утворилися високі ціни.

У дефіциту є й інші причини, зокрема, зменшення запасів гречки з минулого року і те, що восени українці починають їсти більше каш, а значить, зростає попит. Слід зазначити, що жнива тільки починаються, і ще невідомо, скільки в кінцевому підсумку гречки зберуть вітчизняні фермери. Однак, судячи з усього, урожай буде на рівні середніх показників, так що дефіцит залишиться, а значить, і досить високі ціни – теж. Втім, можливо, що незабаром ми знайдемо інших постачальників гречки, і проблему буде вирішено.