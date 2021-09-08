Появился простой способ оплаты газа через Приват: пошаговое объяснение

Современный способ оплаты услуг газсбыта с помощью веб-банкинга сейчас доступен для всех клиентов ПриватБанка. Система очень проста и позволит вам перевести средства на счет поставщика за считанные минуты. А в качестве подтверждения произведенной оплаты Приват24 предоставит электронную квитанцию.





Если вы пока не платили за газ с помощью сервисов ПриватБанка, самое время попробовать. Мы составили пошаговую инструкцию для новичков, которая поможет не ошибиться в процессе оплаты.

Оплачивая газ через Приват, нужно придерживаться следующего порядка действий:

в основном меню системы Приват24 выберите вкладку «Платежи »;

»; выберите вариант «Создать новый платеж» ;

; нажмите на строку «Найти компанию» ;

; введите ОКПО вашего поставщика в поле «Создание платежа» , этот номер можно найти на платежке;

, этот номер можно найти на платежке; нажмите на кнопку «Поиск» ;

; из списка, который предоставит система, нужно выбрать газопоставщика для физических лиц;

в первой строке окна, которое появится после выбора поставщика, оставьте опцию «По личному счету» , а во второй строке введите номер этого счета (его вы также найдете в платежке);

, а во второй строке введите номер этого счета (его вы также найдете в платежке); нажмите «Продолжить», затем проверьте ваши личные данные, которые появятся на экране;

дальше вам будет предоставлен список под названием «Услуги », в котором нужно выбрать пункт «Газоснабжение» ;

», в котором нужно выбрать пункт ; нажмите на кнопку «Добавить счетчик» , укажите текущиеи предыдущие показания вашего газового счетчика, сумму для оплаты также можно ввести вручную;

, укажите текущиеи предыдущие показания вашего газового счетчика, сумму для оплаты также можно ввести вручную; система предложит выбрать одну из ваших карт для оплаты указанной суммы. Выберите карту и нажмите «Продолжить» ;

; подтвердите платеж, предварительно просмотрев сумму комиссии.

В государственном финучреждении призывают клиентов обратить внимание на то, что система Приват24 не должна требовать при оплате коммунальных услуг пароль от карточки. Такая предосторожность поможет вам не стать жертвой мошенников осуществляя платеж с помощью онлайн-банкинга.