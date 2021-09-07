В Украине теперь можно продать монету более чем за 20 тыс. грн, как распознать ценный экземпляр

Вопреки всем стереотипам, не только древняя монета имеет свою ценность и может стоить значительную сумму. Теперь каждый украинец имеет шанс наткнуться на ценную монету, благодаря которой можно заработать десятки тысяч гривен. А за некоторые редкие монеты, коллекционеры даже готовы платить бешеные деньги.





К примеру, за монету номиналом в 15 коп., выпущенную в 1992 году украинцам на интернет – аукционах, готовы платить довольно приличную сумму – 15 000 гривен. Такие экземпляры планировали ввести в обиход, но сделали только экспериментальную партию, а потом решили исключить из монетного ряда.

15 копеек 1992 изготовлены из магнитной стали, которая покрыта латунью. Распознать ее можно еще по наличию четырех “ягодок” с необычным особым отверстием. Это один из первых экземпляров уже независимой Украины.

Однако, это еще далеко не максимальная стоимость этого денежного экземпляру. Цена может значительно увеличиться, если монета будет иметь некоторые особенности.

Очень интересным примером является экземпляр номиналом в 15 коп., в котором аверс повернут на 180 градусов от реверса. Счастливцы этого денежного номинала могут изъять его на аукционе Violity за почти одну тысячу долларов (26 тыс. грн.). За такую же монету, но без поворота 20,5 тыс. грн, при чем если она сделана с браком, то цена может быть значительно выше.



Но и это еще не верхняя денежная предел. Есть случаи, когда монету номиналом в 15 коп. выручали за невероятно большие суммы – 1100 долл.

Также отметим, что 15 коп. планировали ввести в оборот вместе с монетой номиналом 3 коп. Однако, впоследствии в Национальном банке Украины приняли решение, что таким образом монетный ряд будет перегружен, поэтому от таких единиц отказались. Три копейки так и не были изготовленными, а вот несколько партий экземпляров в 15 коп. все-таки сделали.