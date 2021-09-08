Цены на мобильную связь вырастут! На это есть три причины

Как минимум дважды, а то и больше раз в год дорожают услуги мобильной связи. Операторы придумывают новые тарифные планы, куда добавляют больше мегабайт для доступа в Интернет, больше минут на зарубежные звонки и автоматически поднимают цены. Сейчас нет такой компании, где можно было бы приобрести дешевый тарифный план за несколько десятков гривен, к примеру для пенсионеров. Без всяких дополнительных опций, а просто с определенным количеством минут на бесплатные звонки в пределах Украины. Многим это откровенно не нравится. Так вот, запаситесь терпением, ведь скоро цены на связь снова вырастут.





На это есть три причины

По мнению экспертов, мобильная связь дорожает по нескольким причинам. Некоторые вполне логичны, тогда как другие точно не будут нравится населению.

Курс валют. Огромное влияние на конечную стоимость любого продукта или услуги имеет курс валют. Так как сейчас прогнозируют рост доллара, то цены автоматически увеличатся. Операторы закупают оборудование за рубежом, как следствие в валюте. Соответственно, компенсировать эти расходы будут за счет увеличенных тарифов. Зарплата работникам. Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн, что больше чем в прошлом году. В 2022 году планируется ее увеличение до 7700 грн. Согласно придется увеличивать зарплату и всем работникам, а в том же “Киевстаре” или “Водафоне” их работает сотни. Чтобы иметь возможность это сделать, операторы будут требовать от клиентов больше денег путем подъема цен на тарифы. Реклама. Не стоит забывать и о регулярных рекламные кампаниях, которые устраивают операторы, чтобы привлечь большее количество пользователей. Любое продвижение в Интернете, наружная реклама и ролики на ТВ – это большие расходы, которые опять же компенсируются дорогими тарифам.

Немного позитива

Если сравнивать с любой европейской страной, то цены на связь в Украине вполне умеренные. А еще, с подорожанием тарифов операторы обещают существенно улучшать качество связи. Сейчас средняя цена месячного тарифа 100-120 грн. Насколько он подорожает станет известно в октябре-ноябре.