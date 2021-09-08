Новини

Ціни на мобільний зв’язок зростуть! На це є три причини

08.09.2021
1 хвилина на прочитання

Як мінімум двічі, а то й більше разів на рік дорожчають послуги мобільного звязку. Оператори придумують нові тарифні плани, куди додають більше мегабайтів для доступу в Інтернет, більше хвилин на закордонні дзвінки і автоматично підіймають ціни. Наразі немає такої компанії, де можна було б придбати дешевий тарифний план за кілька десятків гривень, приміром для пенсіонерів. Без всіляких додаткових опцій, а просто з певною кількістю хвилин на безкоштовні дзвінки у межах України. Багатьом це відверто не подобається. Так от, запасіться терпінням, адже незабаром ціни на зв’язок знову зростуть.


На це є три причини

На думку експертів, мобільний зв’язок дорожчає через кілька причин. Деякі цілком логічні, тоді як інші точно будуть не до вподоби населенню.

Новини по темі
  1. Курс валют. Неабиякий вплив на кінцеву вартість будь-якого продукту, чи послуги має курс валют. Так як зараз прогнозують зростання долара, то й ціни автоматично збільшуватимуться. Оператори закуповують обладнання закордоном, як наслідок у валюті. Відповідно, компенсуватимуть ці витрати за рахунок збільшених тарифів.
  2. Зарплата працівникам. Наразі мінімальна зарплата в Україні становить 6000 грн, що є більше ніж минулого року У 2022 році, планується її збільшення до 7700 грн. Відповідно доведеться збільшувати зарплатню й усім працівникам, яких у тому ж “Київстарі” чи “Водафоні” працює сотні. Щоб мати змогу це зробити, оператори вимагатимуть від клієнтів більше грошей шляхом підіймання цін на тарифи.
  3. Реклама. Не варто забувати й про регулярні рекламні кампанії, які влаштовують оператори, щоб залучити більшу кількість користувачів. Будь-яке просування в Інтернеті, зовнішня реклама та ролики на ТВ — це великі витрати, які знову ж компенсуються дорожчими тарифами.

Трішки позитиву

Якщо порівнювати з будь-якою європейською країною, то ціни на зв’язок в Україні цілком помірні. А ще, з подорожчанням тарифів оператори обіцяють суттєво покращувати якість зв’язку. Наразі середня ціна місячного тарифу 100-120 грн. Наскільки він здорожчає стане відомо у жовтні-листопаді.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


08.09.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Клиентка Приватбанка потеряла 60 000 гривен позвонив на всем известный номер 3700

08.09.2021

Цены на мобильную связь вырастут! На это есть три причины

08.09.2021

Чого очікувати взимку: українців попередили, що тарифи на опалення можуть зрости на 80%

08.09.2021

Чего ожидать зимой: украинцев предупредили, что тарифы на отопление могут вырасти на 80%

08.09.2021
Back to top button