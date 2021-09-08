Ціни на мобільний зв’язок зростуть! На це є три причини

Як мінімум двічі, а то й більше разів на рік дорожчають послуги мобільного зв’язку. Оператори придумують нові тарифні плани, куди додають більше мегабайтів для доступу в Інтернет, більше хвилин на закордонні дзвінки і автоматично підіймають ціни. Наразі немає такої компанії, де можна було б придбати дешевий тарифний план за кілька десятків гривень, приміром для пенсіонерів. Без всіляких додаткових опцій, а просто з певною кількістю хвилин на безкоштовні дзвінки у межах України. Багатьом це відверто не подобається. Так от, запасіться терпінням, адже незабаром ціни на зв’язок знову зростуть.





На це є три причини

На думку експертів, мобільний зв’язок дорожчає через кілька причин. Деякі цілком логічні, тоді як інші точно будуть не до вподоби населенню.

Курс валют. Неабиякий вплив на кінцеву вартість будь-якого продукту, чи послуги має курс валют. Так як зараз прогнозують зростання долара, то й ціни автоматично збільшуватимуться. Оператори закуповують обладнання закордоном, як наслідок у валюті. Відповідно, компенсуватимуть ці витрати за рахунок збільшених тарифів. Зарплата працівникам. Н аразі мінімальна зарплата в Україні становить 6000 грн, що є більше ніж минулого року У 2022 році, планується її збільшення до 7700 грн. Відповідно доведеться збільшувати зарплатню й усім працівникам, яких у тому ж “Київстарі” чи “Водафоні” працює сотні. Щоб мати змогу це зробити, оператори вимагатимуть від клієнтів більше грошей шляхом під ій мання цін на тарифи. Реклама. Не варто забувати й про регулярні рекламні кампанії, які влаштовують о ператори , щоб залучити більшу кількість користувачів. Будь-яке просування в Інтернеті, зовнішня реклама та ролики на ТВ — це великі витрати, які знову ж компенсуються дорожчими тарифами.

Трішки позитиву

Якщо порівнювати з будь-якою європейською країною, то ціни на зв’язок в Україні цілком помірні. А ще, з подорожчанням тарифів оператори обіцяють суттєво покращувати якість зв’язку. Наразі середня ціна місячного тарифу 100-120 грн. Наскільки він здорожчає стане відомо у жовтні-листопаді.