Ціни на мобільний зв’язок зростуть! На це є три причини
Як мінімум двічі, а то й більше разів на рік дорожчають послуги мобільного зв’язку. Оператори придумують нові тарифні плани, куди додають більше мегабайтів для доступу в Інтернет, більше хвилин на закордонні дзвінки і автоматично підіймають ціни. Наразі немає такої компанії, де можна було б придбати дешевий тарифний план за кілька десятків гривень, приміром для пенсіонерів. Без всіляких додаткових опцій, а просто з певною кількістю хвилин на безкоштовні дзвінки у межах України. Багатьом це відверто не подобається. Так от, запасіться терпінням, адже незабаром ціни на зв’язок знову зростуть.
На це є три причини
На думку експертів, мобільний зв’язок дорожчає через кілька причин. Деякі цілком логічні, тоді як інші точно будуть не до вподоби населенню.
- Курс валют. Неабиякий вплив на кінцеву вартість будь-якого продукту, чи послуги має курс валют. Так як зараз прогнозують зростання долара, то й ціни автоматично збільшуватимуться. Оператори закуповують обладнання закордоном, як наслідок у валюті. Відповідно, компенсуватимуть ці витрати за рахунок збільшених тарифів.
- Зарплата працівникам. Наразі мінімальна зарплата в Україні становить 6000 грн, що є більше ніж минулого року У 2022 році, планується її збільшення до 7700 грн. Відповідно доведеться збільшувати зарплатню й усім працівникам, яких у тому ж “Київстарі” чи “Водафоні” працює сотні. Щоб мати змогу це зробити, оператори вимагатимуть від клієнтів більше грошей шляхом підіймання цін на тарифи.
- Реклама. Не варто забувати й про регулярні рекламні кампанії, які влаштовують оператори, щоб залучити більшу кількість користувачів. Будь-яке просування в Інтернеті, зовнішня реклама та ролики на ТВ — це великі витрати, які знову ж компенсуються дорожчими тарифами.
Трішки позитиву
Якщо порівнювати з будь-якою європейською країною, то ціни на зв’язок в Україні цілком помірні. А ще, з подорожчанням тарифів оператори обіцяють суттєво покращувати якість зв’язку. Наразі середня ціна місячного тарифу 100-120 грн. Наскільки він здорожчає стане відомо у жовтні-листопаді.
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