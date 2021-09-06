Почти 14 тысяч штрафа: новые нормы законодательства для работающих украинцев

Вскоре в Украине коренным образом изменятся правила относительно несвоевременной выплаты зарплаты, или ее выплаты в неполном объеме. Соответствующие поправки к трудовому законодательству содержатся в новом законопроекте, с которым уже можно ознакомиться на официальном сайте Министерства экономики.





В частности, в законопроекте говорится, что работодатель обязан возмещать своему подчиненному убытки за каждый день просрочки зарплаты. Штраф за такое нарушение должен соответствовать размеру учетной ставки Нацбанка Украины. Если же работнику не платят в течение более чем 15 рабочих дней, он получает полное право не выходить на работу.

Согласно новому проекту закона, за несвоевременную выплату заработной платы работодателю будут грозить гораздо более жесткие санкции, чем раньше. Сейчас трудовое законодательство предусматривает лишь уплату общего штрафа на сумму от 8,5 до 17 тыс. грн.

Однако после воплощения в жизнь изменений, предложенных в законопроекте, от работодателя станут требовать уплату штрафа за каждого сотрудника, пострадавшего от задержки зарплаты. Сумма такого наказания составит от 6,8 до 13,6 тыс. грн. Поэтому нарушение трудового законодательства обойдется работодателю значительно дороже, чем по актуальным правилам.

Но это еще далеко не все нововведения, запланированные Минфином с целью защитить работающих граждан. Власти решили забрать у недобросовестных работодателей последний шанс на побег от ответственности. Поэтому даже если руководитель предприятия успеет рассчитаться с работниками еще до возбуждения уголовного дела, ему все равно придется ответить перед законом.

Вышеперечисленные поправки к трудовому законодательству чрезвычайно актуальны для украинцев. Ведь для многих отечественных предприятий и учреждений регулярные задолженности по зарплате стали уже своего рода нормой. Только жесткое наказание для нарушителей может изменить ситуацию и вернуть работающим украинцам их права.

Сейчас законопроект еще находится на этапе общественного обсуждения. Но в случае утверждения Верховной Радой, он вступит в силу с 1 января нового 2022 года.