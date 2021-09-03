Названы знаки зодиака, на которых точно можно положиться

Выбирать друзей нелегко. Многие из так называемых претендентов не выдерживают проверки временем и обстоятельствами, могут подвести в самый ответственный момент. И все же не стоит отчаиваться. На свете немало хороших, отзывчивых, а главное преданных людей, способных на все ради друга.





Астрологи рассказали подробнее, среди каких знаков следует выбирать себе товарища. Эта пятерка доверенных лиц зодиака точно никогда не предаст близкого человека, и всегда будет оставаться на его стороне.

Скорпион

Рожденные под этим созвездием имеют очень сложный характер. Их поведение совершенно невозможно предсказать. Но при этом Скорпионы обладают редкой добродетелью: если они дали слово, то обязательно выполнят обещанное, чего бы это им не стоило. Именно поэтому, несмотря на всю экспрессивность представителей знака, друзья из них получаются просто замечательные.

Дева

Девы также имеют твердое слово. Правда, прежде чем его дать, они хорошо обдумают и проанализируют возможность выполнить обещанное. Любители все планировать, уроженцы знака всегда пунктуальны и никогда не поставят вас в неловкую ситуацию.

Козерог

Главная добродетель этого знака – искренность. Козероги к тому же очень честные и совсем не умеют хитрить. Именно эти черты часто делают их жертвами злых и лицемерных людей. Однако сами представители знака ни за что не подведут друга. Им можно смело доверить даже собственную жизнь.

Лев

Гордые Львы славятся своей тягой к справедливости. Если на них кто-то полагается, чувствуют себя ответственными за этого человека. Представители знака очень боятся разочаровать или обидеть близких. Именно поэтому они сохраняют верность тем, кого выбрали, и всегда подставят свое дружеское плечо.

Рак

Кристально честные Раки сто раз подумают прежде чем высказать свое мнение. Они очень не любят бросать слов на ветер. Поэтому если уж сказали свое слово, будут и в дальнейшем его придерживаться во всех своих поступках. Раки – это те самые константы, которые не изменяют себе, даже когда все вокруг рушится до основания. Поэтому лучшего друга вам точно не найти.