«Київстар» покращив умови своєї популярної послуги

Мобільний ринок продовжує розвиватися, а умови надання популярних послуг – покращуватися. Наприклад, нещодавно одну зі своїх найпопулярніших послуг поліпшив «Київстар», найбільший мобільний оператор в нашій країні. Яка ж це послуга, і якими будуть нові умови її надання для всіх українців?





Нові умови для старої послуги

Вже з чотирнадцятого вересня поточного року зміняться умови надання послуги «Екстра Гроші». Мінімальна сума для поповнення вашого бонусного рахунку з її допомогою буде складати всього лише п’ятнадцять гривень. Цю суму можна буде отримати без будь-яких додаткових умов, наприклад, обліку витрат на зв’язок за останні три місяці або кількості днів, які пройшли з тих пір, як ви активували свою сім-карту.

Всі інші умови, на яких надають цю послугу, залишаться без значних змін. Ви можете поповнити рахунок на 15, 20, 75, 125, 175, 225 або 300 гривень, якщо перебуваєте на території нашої країни. У роумінгу можна поповнити рахунок на 125, 175, 225 або 300 гривень.

Для того, щоб отримати гроші, абонент повинен просто ввести найпростішу комбінацію *117*X#, де X – це сума, яку ви хочете отримати, 15, 20, 75, 125, 175, 225 або 300 гривень. Якщо просто ввести комбінацію *117#, то ви відразу отримаєте максимальну суму. Замовити послугу «Екстра гроші» можна також і без усіх цих комбінацій – через мобільний додаток «Мій Київстар».

Як ми писали раніше, «Київстар» також розіграє серед своїх абонентів ноутбуки, приставки та телевізори. Все, що потрібно для того, щоб взяти участь в акції – підключитися до одного з тарифних планів від мобільного оператора «Київстар»: «Все разом Базовий + ТВ» або ж «Все разом Вигідний + ТВ». Зробити це необхідно до кінця її дії, тобто до двадцять восьмого жовтня. Ви також можете просто перейти на один з цих тарифних планів.