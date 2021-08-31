В Пенсионном фонде расстроили украинцев: многие не получат пенсию

В нашей стране проходит пенсионная реформа, которая, в частности, должна исправить проблему самых низких пенсий в Европе. Тем не менее, есть у нее и «обратная сторона»: многие украинцы получить пенсию попросту не смогут. Кто же эти невезучие люди?





Кто не может рассчитывать на пенсию?

Недавно Пенсионный фонд разместил у себя на странице в популярной социальной сети Facebook ролик, в котором указывается — если у вас нет социального стажа, то вы можете потерять право на получение пенсии.

Согласно видеоролику, «каждый третий украинец находится в тени». Да, слава Богу, девяностые с их всеобщими зарплатами в конвертах отошли в прошлое. Однако даже сейчас, спустя двадцать лет после их окончания, многие все еще получают «чёрные» или «серые» зарплаты. Как полагают эксперты Пенсионного фонда, это одна из причин, по которым мы не можем построить действительно процветающую экономику.

Всё дело даже не в том, что украинцы, которые работают за черную зарплату, не получают необходимого социального страхования, включая, в частности, больничные и отступные в случае потери работы. Нелегальный стаж, как сообщили в видеоролике, это стаж, который не учитывается при расчете пенсии.

На данный момент для того, чтобы выйти на пенсию хоть в каком-то возрасте, необходимо иметь пятнадцать лет стажа — это банальный минимум. В видеоролике появились множество экспертов, специалистов и просто медийных личностей, включая популярных телеведущих. Они призывают украинцев перестать получать зарплату в конвертах и работать только в белую.

Как мы писали ранее, многие украинские пенсионеры получат дотации к пенсии. Данные выплаты будут адресными. Их получат не все пенсионеры, а те, которые соответствуют определенным критериям. Это будут люди в возрасте от семидесяти пяти до восьмидесяти лет. Данный документ, разработанный непосредственно экспертами из Министерства социальной политики, уже был обнародован на его официальном сайте и выложен для открытого обсуждения.