У Пенсійному фонді засмутили українців: багато людей не отримають пенсію

У нашій країні проходить пенсійна реформа, яка, зокрема, повинна виправити проблему найнижчих пенсій в Європі. Проте, є у неї і «зворотна сторона»: багато українців отримати пенсію просто не зможуть. Хто ж ці невдачливі люди?





Хто не може розраховувати на пенсію?

Нещодавно Пенсійний фонд розмістив у себе на сторінці в популярній соціальній мережі Facebook ролик, в якому вказується – якщо у вас немає соціального стажу, то ви можете втратити право на отримання пенсії.

Згідно відеоролику, «кожен третій українець знаходиться в тіні». Дев’яності, коли всі отримували зарплати у конвертах, відійшли в минуле. Однак навіть зараз, через двадцять років після їх закінчення, багато українців все ще отримують «чорні» або «сірі» зарплати. Як вважають експерти Пенсійного фонду, це одна з причин, по яких ми не можемо побудувати дійсно процвітаючу економіку.

Вся справа навіть не в тому, що українці, які працюють за чорну зарплату, не отримують необхідного соціального страхування, включаючи, зокрема, лікарняні та відступні в разі втрати роботи. Нелегальний стаж, як повідомили у відеоролику, це стаж, який не враховується при розрахунку пенсії.

На даний момент для того, щоб вийти на пенсію хоч в якомусь віці, необхідно мати п’ятнадцять років стажу – це банальний мінімум. У відеоролику з’явилися безліч експертів, фахівців і просто медійних особистостей, включаючи популярних телеведучих. Вони закликають українців перестати отримувати зарплату в конвертах і працювати тільки в білу.

Як ми писали раніше, багато українських пенсіонери отримають дотації до пенсії. Дані виплати будуть адресними. Їх отримають не всі пенсіонери, а ті, які відповідають певним критеріям. Це будуть люди у віці від сімдесяти п’яти до вісімдесяти років. Даний документ, розроблений безпосередньо експертами з Міністерства соціальної політики, вже був оприлюднений на його офіційному сайті і викладений для відкритого обговорення.