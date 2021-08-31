«Киевстар» улучшил условия своей популярной услуги

Мобильный рынок продолжает развиваться, а условия предоставления популярных услуг — улучшаться. Например, недавно одну из своих самых популярных услуг улучшил «Киевстар», крупнейший мобильный оператор в нашей стране. Какая же это услуга, и какими будут новые условия ее предоставления для всех украинцев?





Новые условия для старой услуги

Уже с четырнадцатого сентября текущего года изменятся условия предоставления услуги «Экстра Деньги». Минимальная сумма для пополнения вашего бонусного счета с ее помощью будет составлять всего лишь пятнадцать гривен. Эту сумму можно будет получить без каких-либо дополнительных условий, например, учета расходов на связь за последние три месяца или количества дней, которые прошли с тех пор, как вы активировали свою сим-карту.

Все остальные условия, на которых предоставляют данную услугу, останутся без значительных изменений. Вы можете пополнить счет на 15, 20, 75, 125, 175, 225 или 300 гривен, если находитесь на территории нашей страны. В роуминге же можно пополнить счет на 125, 175, 225 или же 300 гривен.

Для того, чтобы получить деньги, абонент должен просто ввести простейшую комбинацию *117*X# , где X — это сумма, которую вы хотите получить, 15, 20, 75, 125, 175, 225 или 300 гривен. Если просто ввести комбинацию *117#, то вы сразу получите максимальную сумму. Заказать услугу «Экстра деньги» можно также и без всех этих комбинаций — через мобильное приложение «Мой Киевстар».

Как мы писали ранее, «Киевстар» также разыграет среди своих абонентов ноутбуки, приставки и телевизоры. Все, что нужно для того, чтобы принять участие в акции — подключиться к одному из тарифных планов от мобильного оператора «Киевстар». Это «Все вместе Базовый + ТВ» или же «Все вместе Выгодный + ТВ». Сделать это необходимо до конца ее действия, то есть до двадцать восьмого октября. Вы также можете просто перейти на один из этих тарифных планов.