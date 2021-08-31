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Фортуна на їхньому боці: названі знаки Зодіаку, у яких розпочався тиждень везіння

01.09.2021
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На нашу долю великий вплив надають зірки, і астрологи завжди готові запропонувати «небесну розвідку» – розповісти, яким саме знакам Зодіаку буде протегувати Фортуна. Для кого ж перші кілька днів вересня стануть справжнім «тижнем везіння»? Про це ми запитали одного з провідних фахівців з астрології, який склав гороскоп для деяких наших читачів.


Тиждень везіння почався: кому найбільше пощастить в найближчі кілька днів

В першу чергу, найближчі кілька днів виявляться вдалими для Козерогів. Їх природна впертість принесе свої плоди. Так, іноді, є сенс відступити, але Козероги продовжують гнути свою лінію, і саме на початку вересня це приведе до успіху. Можливо, ви виграєте судову справу, в рамках якої давно боролися за свої права, або складете важливий «іспит», до якого ретельно готувалися (наприклад, на водійські права або просування по кар’єрних сходах).

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Залишаться задоволеними наступної тижнем і Леви. Ці люди харизматичні і легко приваблюють оточуючих, хоча і дещо егоцентричні. Можливо, що початок вересня принесе Левам якусь доленосну зустріч. Це може бути потенційна друга половинка або людина, яка допоможе вам у здійсненні будь-яких ваших планів. Тільки не втратьте свій шанс – будьте якомога більш уважні до цієї людини. Ваш егоцентризм може надати вам погану послугу, і ви ще довго будете шкодувати, що неправильно себе вели.

Риби будуть відчувати себе в звичному оточенні, як і ті самі риби у воді. Проте, не все залишиться незмінним. Звичне оточення, якщо воно комфортне, стане ще кращим. Наприклад, якщо ви давно перебуваєте в щасливих стосунках, то ваша друга половинка може вас несподівано чимось порадувати. А на роботі ви можете отримати підвищення або премію від начальства.

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01.09.2021
1 хвилина на прочитання

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