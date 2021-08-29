Главный продукт в Украине начал резко дорожать: им не запастись

Существенное подорожание базовых продуктов питания, в частности хлеба, сахара и подсолнечного масла, сейчас является одной из топовых тем, которые волнуют украинцев. Тем более что по прогнозам продовольственных экспертов стоимость самых необходимых товаров будет увеличиваться и в дальнейшем. К примеру, цена хлеба будет расти каждый месяц минимум на 1,5%, а в категорию «ценных» продуктов попадут также куриные яйца и молочка.





Причины подорожания украинских продуктов питания разные – от банального неурожая до увеличения стоимости обработки. В частности именно неудачный урожай сахарной свеклы, собранный прошлой осенью стал поводом к тому, что сахарный песок вырос в цене аж на 75%.

Прогнозы насчет стоимости этого продукта в дальнейшем можно будет сделать только после сбора урожая. Если он будет таким же скудным, как в прошлом году, то на удешевление продукта рассчитывать не стоит. Да и текущую его стоимость вряд ли удастся сохранить.

Хлеб, подсолнечное масло, куриные яйца и молочная продукция также этой осенью не порадуют потребителей своими ценниками. В стоимость продуктов, требующих обработки, обычно закладывается цена энергоресурсов. Обработка зерна, выпечка хлеба, переработка семян подсолнечника – все эти процессы связаны с использованием огромного количества электроэнергии, газа и других видов горючего. А об увеличении рыночной цены «голубого топлива» и электричества за последние полгода слышали все, кто платит за коммунальные услуги.

Поэтому для уменьшения стоимости продуктовой корзины в Украине нам нужен не только хороший урожай, но и стабильность на энергетическом рынке. Как только цены на газ и электричество хотя бы на несколько процентов снизятся – мы сразу почувствуем это. Ведь тарифы на энергоресурсы отразятся не только на комунальных платежках, но и на чеке за продукты в любом украинском супермаркете.