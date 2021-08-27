Газ и свет: названы категории украинцев, которым их отключат за долги

Президент Украины Владимир Зеленский официально разрешил отключение должников от коммунальных сетей во время карантина. На днях глава государства подписал соответствующий закон. В документе также прописано, что запрет на отключение коммунальных услуг вернут, если Украина снова попадет в «красную зону». Какие же услуги будут отключать и кто из украинцев вероятнее всего окажется в зоне риска?





Украинцы «злостные» неплательщики коммуналки?

Коммунальные задолженности за прошлый пандемический год взлетели до 70 млрд грн. Но причина не только в запрете на отключение граждан от коммунальных сетей в период карантина. Существенно повлиял на увеличение суммы задолженностей и рост тарифов. В частности подорожал свет, вода, газ, а кое-где и отопление.

Правда, многие украинцы пытались оплатить свои задолженности по завершении дорогого во всех отношениях отопительного сезона. Поэтому весной и летом часть долгов возвращали в бюджет. Однако из-за роста цен на услуги ЖКХ, который в январе текущего года составил 31,6%, процент неплатежей в 2021 году все равно увеличился до 22,4% по сравнению с 16,6% в 2020 году. Суммарная же задолженность за услуги ЖКХ в Украине увеличилась с 58 миллиардов гривен в июле 2020 года до 66,4 миллиарда гривен в июле 2021 года.

Какие из комуслуг будут отключать?

В первую очередь граждане, которые не рассчитались вовремя за коммуналку, рискуют остаться без газа и электричества. От этих сетей пользователей отключить проще всего. А вот отключение отопления, или же воды устроить не так легко, ведь это противозаконно. Не смогут жильцы отказаться и от уборки территории или вывоза мусора.

Перед отключением электроэнергии и газа поставщик обязан предупредить должника не менее чем за 30 дней. В течение этого времени гражданин имеет возможность погасить задолженность. Если сделать это он не сможет, для возобновления поставки ресурса придется еще и оплатить услугу повторного подключения.

Отключать комуслуги по новому закону могут пока Украина не находится в «красной зоне». Причем отрезать от сети могут даже за задержку оплаты немного больше, чем на месяц. Поэтому не только «злостные» неплательщики, но и граждане, которые рассчитываются за коммуналку с небольшой задержкой, также могут попасть в зону риска.