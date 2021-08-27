Массовое закрытие отделений и увольнение работников: названа судьба «ПриватБанка»

Недавно Кабинет министров Украины принял решение о судьбе «ПриватБанка» перед продажей частникам. Его ждет закрытие отделений, еще более массовое, чем сейчас, и увольнение многих работников.





Судьба банка: когда она решится?

Государство планирует продать «ПриватБанк», но прежде — его оптимизировать. В частности, модель оптимизации, прозванная «хорошим банком», предполагает, что к 2024 году штат финансового учреждения должен составлять пятнадцать с половиной тысяч сотрудников, и у него должно быть 1250 отделений. Также запланировано сокращение целевого размера операционных расходов — с 11,4 миллиарда гривен до 8,3 миллиардов.

На данный момент региональная сеть банка насчитывает 1574 отделения, в которых работает двадцать одна тысяча сотрудников. Это означает, что их ждут значительные сокращения — более шести тысяч человек потеряют работу, закроется триста отделений, при том, что уже сейчас люди начинают испытывать неудобства из-за закрывающихся отделений банка.

Профсоюз сотрудников государственного банка уже обратился с просьбой пересмотреть данное решение и отказаться от увольнения сотрудников. Вместо этого можно добиться сокращения расходов за счет отказа от ненужных трат, таких, как затраты на необязательную охрану, пиар-кампании, СМИ, содержание автомобильного парка и так далее. Возможно, что следует ожидать более серьезных методов борьбы, в том числе и забастовок. Сотрудники не хотят потерять работу и остаться на улице без средств к существованию, и их можно понять.

Как мы писали ранее, Приватбанк запустил программу «Успешный бизнес». Принять участие в этой программе очень просто. Вам достаточно просто зарегистироваться с шестнадцатого августа по пятое сентября на сайте «успешного бизнеса». Затем вам позвонит представитель банка и попросить подтвердить участие в акции.

Для этого вам надо будет сообщить ИНН или же ЕГРПОУ компании, по которой вы желаете подключить данную услугу, после чего открыть счет в гривне либо на сайте, либо в отделении банка. Затем вы должны будете подключиться к тарифному плану «Бизнес Старт». Льготные условия будут действовать вплоть до конца октября.