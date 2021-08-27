В гаманцях українців гуляють 25 копійок, які коштують 10 тисяч гривень
Як же виглядає рідкісна монета?
Монети перших років незалежності України останнім часом користуються чималою популярністю серед нумізматів та колекціонерів. За деякі з них поціновувачі готові платити по кілька тисяч гривень. Зокрема нещодавно на одному із вітчизняних онлайн-аукціонів з’явилася монета номіналом 25 копійок, за яку пропонують аж 10 тис. грн.
Мова йде про грошовий знак, викарбуваний у 1992 році. Особливістю його є невеличкий брак. Він міститься безпосередньо у надписі на аверсі монети «25 копійок».
Оголошення про рідкісну монету було розміщено на аукціоні Violity. Його автор пояснює, що на лицьовій стороні монети у слові «копійка» буква «о» вирізняється невеличким хвостиком зверху. Окрім того, попередня буква «й» з’єднана із буквою «о». Саме тому грошова одиниця й була оцінена так високо.
В загальному ж 25-копійкові монети не надто цінуються на онлайн-аукціонах. Великі гроші за них платять лише за умови наявності певних особливостей на аверсі чи реверсі, або ж виробничого браку. Однак копійка такого ж номіналу, викарбувана у 1995 році вважається цінною навіть у класичному вигляді, без відмінних рис. За неї колекціонери пропонують в середньому 800 грн.
Українські монети привертають до себе все більше уваги збирачів рідкісних раритетів. Часом торги за одну монетку невеличкого номіналу доходять навіть до ставок у тисячі доларів. Тож придивіться уважніше до вмісту вашого гаманця. А ну ж і там знайдеться неповторний грошовий знак, який принесе вам непоганий прибуток.
Продати українські монети найрізноманітніших видів і номіналів можна на спеціалізованих сайтах та онлайн-аукціонах. Правильно оцінити вашу знахідку залюбки допоможуть постійні відвідувачі таких ресурсів. Більшість із них є спеціалістами в галузі нумізматики. Тож з їх допомогою напевне вдасться не продешевити та вигідно продати монету.
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