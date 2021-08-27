В гаманцях українців гуляють 25 копійок, які коштують 10 тисяч гривень

Монети перших років незалежності України останнім часом користуються чималою популярністю серед нумізматів та колекціонерів. За деякі з них поціновувачі готові платити по кілька тисяч гривень. Зокрема нещодавно на одному із вітчизняних онлайн-аукціонів з’явилася монета номіналом 25 копійок, за яку пропонують аж 10 тис. грн.





Мова йде про грошовий знак, викарбуваний у 1992 році. Особливістю його є невеличкий брак. Він міститься безпосередньо у надписі на аверсі монети «25 копійок».

Оголошення про рідкісну монету було розміщено на аукціоні Violity. Його автор пояснює, що на лицьовій стороні монети у слові «копійка» буква «о» вирізняється невеличким хвостиком зверху. Окрім того, попередня буква «й» з’єднана із буквою «о». Саме тому грошова одиниця й була оцінена так високо.

В загальному ж 25-копійкові монети не надто цінуються на онлайн-аукціонах. Великі гроші за них платять лише за умови наявності певних особливостей на аверсі чи реверсі, або ж виробничого браку. Однак копійка такого ж номіналу, викарбувана у 1995 році вважається цінною навіть у класичному вигляді, без відмінних рис. За неї колекціонери пропонують в середньому 800 грн.

Українські монети привертають до себе все більше уваги збирачів рідкісних раритетів. Часом торги за одну монетку невеличкого номіналу доходять навіть до ставок у тисячі доларів. Тож придивіться уважніше до вмісту вашого гаманця. А ну ж і там знайдеться неповторний грошовий знак, який принесе вам непоганий прибуток.

Продати українські монети найрізноманітніших видів і номіналів можна на спеціалізованих сайтах та онлайн-аукціонах. Правильно оцінити вашу знахідку залюбки допоможуть постійні відвідувачі таких ресурсів. Більшість із них є спеціалістами в галузі нумізматики. Тож з їх допомогою напевне вдасться не продешевити та вигідно продати монету.